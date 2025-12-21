Inaugurazione Pala Fersini, al taglio del nastro presente la consigliera di Città metropolitana Barbara Bonanni

“Un’opera che guarda al futuro dei giovani e alla qualità della vita della città”

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport Pala Fersini, che si è tenuta ieri all’Isola Sacra, ha preso parte la consigliera di Città metropolitana Barbara Bonanni, intervenuta in rappresentanza del sindaco Roberto Gualtieri, portando i saluti istituzionali e sottolineando il valore simbolico e concreto della nuova struttura.

Nel suo intervento, Bonanni ha ricordato con emozione la figura di Mirko Fersini, giovane promessa del calcio di Fiumicino, a cui il palazzetto è dedicato “È stato un grande onore rappresentare la Città Metropolitana, e portare i saluti del Sindaco Gualtieri, all’inaugurazione del palazzetto dello sport di Fiumicino, a Isola Sacra, intitolato a un giovane atleta del nostro territorio, la cui passione continuerà a essere un esempio per tanti ragazzi” ha detto la consigliera, ricordando il giovane degli Allievi Nazionali scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 2012, a poche centinaia di metri dalla nuova struttura.

La consigliera ha poi evidenziato l’importanza dell’opera dal punto di vista amministrativo e sociale “Desidero sottolineare quanto sia importante vedere nascere strutture capaci di rispondere alle esigenze reali dei cittadini. Questo risultato è frutto della continuità amministrativa: un impegno portato avanti con determinazione dalle diverse amministrazioni che si sono susseguite nel tempo, a dimostrazione che quando si lavora con visione e responsabilità, il territorio cresce”.

In chiusura, Bonanni ha ribadito il ruolo della Città Metropolitana al fianco del Comune e dei cittadini “La Città Metropolitana, con lo stesso spirito, è e resterà al fianco della comunità di Fiumicino, lavorando agli impegni che congiuntamente intendiamo portare avanti. Oggi celebriamo non solo un’opera pubblica, ma un investimento sul futuro dei nostri giovani e sulla qualità della vita di tutta la cittadinanza”.

Il Pala Fersini si candida così a diventare un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione, un luogo dove memoria, impegno istituzionale e crescita delle nuove generazioni si incontrano.