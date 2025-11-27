Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 27 Novembre 2025

Il “Parco degli Artisti” cresce: un pino d’Aleppo per ricordare Nanni Loy

Cerimonia a Fregene per omaggiare il regista che scelse questa terra come casa. Costa: “Un progetto che unisce cultura, cinema e tutela dell’ambiente”

 

 

È stato piantumato questa mattina a Fregene, presso il Parco Romeo Esuperanzi, un pino d’Aleppo dedicato a Nanni Loy, in occasione del centenario della sua nascita, donato dal “Comitato Parco degli Artisti”. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, i figli dell’artista, Francesco e Tommaso e la figlia di Mario Carotenuto, attore e doppiatore, Claretta.

 

Nanni Loy, attore, regista, sceneggiatore e autore televisivo di straordinario talento, inventore della candid camera, trascorse lunghi periodi della sua vita proprio a Fregene, località da lui molto amata, dove si spense nel 1995. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale rinnova il ricordo di una figura che ha saputo unire creatività, ironia e capacità di osservare la società con uno sguardo unico.

 

L’iniziativa segue quella dello scorso anno, quando fu messo a dimora l’Albero Mastroianni per celebrare il centenario della nascita del grande artista, dando così avvio a un percorso di memoria e valorizzazione culturale nel cuore di Fregene.

 

“E’ volontà di questa Amministrazione portare avanti la proposta di piantare ogni anno un nuovo albero dedicato a un artista che ha dato lustro al cinema e al nostro territorio – ha dichiarato l’Assessore Costa – L’intenzione è quella di realizzare un vero e proprio Parco degli Artisti, che unisca cultura, tradizione cinematografica e valorizzazione dell’ambiente. Ringrazio il Comitato ‘Parco degli Artisti’ e il suo Presidente Carnevali, per il costante impegno nella tutela e nella promozione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
costa Fregene Nanni Loy Parco degli artisti
Articoli correlati
Parliamo di...

"Fiumicino domani": visioni per una Città che cambia

giovedì, 27 Novembre 2025
Primo Piano

Il padre che non si è arreso: il coraggio di Giovanni Amoroso

giovedì, 27 Novembre 2025
Politica

Quarta pista, l’opposizione attacca: “FdI cambia posizione e riscrive la storia”

giovedì, 27 Novembre 2025
Cronaca

"25 novembre tutto l'anno" Dalla ricorrenza all’azione: l’Aeronautica Militare contro la violenza di genere

giovedì, 27 Novembre 2025
Attualità

Il "Parco degli Artisti" cresce: un pino d’Aleppo per ricordare Nanni Loy

giovedì, 27 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci