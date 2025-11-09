Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 9 Novembre 2025

Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Maccarese al Giubileo del Mondo Educativo con Papa Leone XIV

Una giornata di emozione e riflessione per gli studenti delle classi 4E, 4I e 4M, protagonisti di un momento dedicato alla scuola, alla crescita e alla speranza

 

Giovedì 30 ottobre è stata una giornata intensa e ricca di emozioni quella vissuta dagli studenti delle classi 4E, 4I e 4M del Liceo “Leonardo da Vinci” di Maccarese, che hanno partecipato al Giubileo del Mondo Educativo in Aula Paolo VI, in Vaticano, alla presenza di S.S. Papa Leone XIV e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, On. Giuseppe Valditara. Guidati dai professori Bedini, Sinaguglia, Criscuolo, Meloni, D’Angelo e Casciato, i ragazzi hanno preso parte a un momento di incontro e riflessione dedicato alla scuola, alla formazione e al valore educativo della fiducia.

 

L’evento, organizzato nell’ambito dell’Anno Santo 2025 e promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto la partecipazione di quasi 10.000 persone, tra studenti e docenti, rappresentanti di oltre 300 istituzioni scolastiche provenienti da 30 nazioni del mondo.

 

Durante la mattinata, i giovani hanno presentato a Papa Leone XIV una lettera-manifesto in cui chiedono alla scuola di essere un luogo che “dia fiducia, non paura di deludere”, e che sappia “ricucire” le relazioni educative, restituendo senso e speranza al cammino formativo. Successivamente il Ministro Valditara ha sottolineato il valore dell’empatia e della cooperazione, ricordando che “la scuola deve aiutare ciascuno a scoprire la propria bellezza interiore” e a costruire insieme, “cum pane”, un futuro condiviso.

 

Infine, nel suo intervento, Papa Leone XIV ha rivolto un messaggio intenso e coinvolgente agli studenti: li ha invitati a “puntare in alto”, a coltivare sogni grandi e autentici e a non lasciare che un algoritmo o la superficialità della società digitale scrivano la loro storia. Ha sottolineato quanto sia fondamentale vivere la scuola come un cammino di libertà, responsabilità e scoperta, in cui ciascun giovane possa riconoscere e valorizzare le proprie capacità, senza paura di sbagliare. Il Pontefice ha poi evidenziato il ruolo della scuola come spazio di fiducia e di relazioni autentiche, in cui insegnanti e studenti collaborano per costruire insieme un futuro migliore. Ha ricordato che ogni ragazzo e ragazza è chiamato a essere protagonista del proprio percorso educativo, “una stella” in grado di illuminare il proprio cammino e quello degli altri, in una vera comunità educativa globale.

 

Per gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci” di Maccarese è stata un’esperienza formativa di straordinario valore: una giornata che ha unito fede, cultura e impegno civile, restituendo a tutti il senso profondo dell’educare come atto di speranza condivisa. Un’occasione preziosa per sentirsi parte di una comunità educativa viva e universale, in cui ogni studente, con la propria unicità, diventa davvero una “stella del futuro”.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Giubileo liceo Leonardo da Vinci Papa Leone XIV
Articoli correlati
Attualità

Il Liceo “Leonardo da Vinci” di Maccarese al Giubileo del Mondo Educativo con Papa Leone XIV

domenica, 9 Novembre 2025
Parliamo di...

Cadenze Letterarie incanta Fiumicino con Alba Amorini

domenica, 9 Novembre 2025
Arte e Fantasia di Lia Onda

Le foglie morte

domenica, 9 Novembre 2025
Parliamo di...

I Due Liocorni portano il Día de los Muertos a Testa di Lepre

domenica, 9 Novembre 2025
Cronaca

Maccarese, partecipata assemblea sul progetto della quarta pista dell'aeroporto

domenica, 9 Novembre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz