Il Comitato Saifo chiede al Sindaco un protocollo d’intesa per far decollare il “Parco della Liburna”

Sulla nave romana prevista una copertura e interventi con gli 80mila euro della Regione

di Umberto Serenelli

Il Comitato Saifo propone all’amministrazione comunale di Fiumicino un protocollo d’intesa attraverso cui arrivare a completare il progetto del “Parco della Liburna”. La richiesta viene avanzata dal presidente del “Sistema archeologico integrato di Fiumicino e Ostia”, Massimo Bianchi al Sindaco Mario Baccini in occasione del vertice per fare il punto sulla convenzione di 80 mila euro, tra Regione e Comune costiero, con la quale mettere in sicurezza la costruenda nave romana.

Lo stato di fatiscenza dell’imbarcazione leggera della flotta di Roma Imperiale, utilizzata per la prima volta da Ottaviano nella vittoriosa battaglia di Azio in Grecia, necessita di urgenti interventi di riqualificazione. Cosa sottolineata anche dal portavoce del Comitato, Raffaele Megna, il quale teme nuovi crolli e per questo il cantiere è stato chiuso e al momento sospese le visite didattiche delle scuole.

SI PUNTA SULLA RICOSTRUZIONE FEDELE DI UN MOLO

“La Liburna costituisce un forte elemento attrattore oltre a essere un ‘unicum’ al Mondo – sottolinea Bianchi, nel corso del suo intervento nella sede di via Danubio – Per motivo siamo impegnati da anni nel completare il progetto e soprattutto per arrivare a far decollare un parco didattico-scientifico esteso al terreno di 3.500 metri che si trova adiacente al cantiere. Abbiamo un programma ambizioso che prevede anche la costruzione fedele di un molo di epoca romana, vicino alla Liburna, con tanto di servizi e marinai. Il nostro obiettivo è creare uno spaccato della vita romana dell’epoca che catturi l’attenzione del visitatore. Ecco perché riteniamo di vitale importanza che l’amministrazione faccia parte di questa nostra idea con la stipula di un protocollo d’intesa”.

I rappresentanti del Comitato Saifo hanno evidenziato la necessità di accorpare l’area vicina al cantiere per rendere così fruibile anche la restante parte del parco che però necessità di cancelli adeguati, di un’uscita di emergenza, di illuminazione e di bagni pubblici. In tal senso viene chiesto all’amministrazione un finanziamento per eseguire questi immediati interventi.

Sull’impiego degli 80 mila euro, girati dalla Regione nelle casse del Comune, la consigliera regionale Michela Califano ha ricordato l’iter del finanziamento che è iniziato grazie ad suo emendamento portato all’attenzione del consiglio di via della Pisana.

LA CONSIGLIERA CALIFANO RINGRAZIA L’ASSESSORE RIGHINI

“Avevo richiesto 60mila euro – precisa Califano – ma devo rendere atto all’assessore Righini di averli portati a 80mila. Apprezzo, inoltre, la disponibilità del comune di Fiumicino che si è messo a disposizione come ente attuatore: per questo ringrazio anche il Sindaco“.

Nel prendere la parola il Primo cittadino ha sottolineato l’importanza che riveste la costruzione della Liburna per il patrimonio culturale del Comune costiero, il cui progetto è all’attenzione della politica perché rappresenta un ulteriore offerta turistica a quanti scelgono di visitare Fiumicino.

“Siamo l’Ente attuatore e dobbiamo procedere con trasparenza nell’investire gli 80mila euro per l’interessante progetto della Liburna – afferma Baccini – Apprezziamo questo invito alla collaborazione e prima di procedere ad un protocollo d’intesa o ad una convenzione si renderà prima necessaria una verifica della documentazione. Siamo, comunque, d’accordo a realizzare il parco che contribuirà a valorizzare la Città in una sorta di ‘cultura imperiale legata a Claudio e Traiano’. Dobbiamo assolutamente ampliare l’offerta turistica e la Liburna è una grossa occasione per realizzare un progetto in cui crediamo”.