Scritto da Fiumicino Online - martedì, 2 Dicembre 2025

Il Biodistretto Etrusco Romano ETS incontra il territorio di Fiumicino

Nello scenario della Cantina del Castello di Torre in Pietra nell’Osteria dell’Elefante l’incontro tra istituzioni, produttori e chef per raccontare il progetto TERSA

 

di Dario Nottola

 

 

Nell’ambito del progetto TERSA, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha iniziato a proporre una serie di incontri pubblici per promuovere i suoi straordinari prodotti.

 

TERSA, acronimo del Territorio del Biodistretto Etrusco Romano per la Sostenibilità Ambientale, è stato uno progetti vincitori dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici per favorire le forme di produzione agricole a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica. Le attività sono iniziate nel gennaio 2025e termineranno a dicembre 2026.

 

“Gli obiettivi del progetto sono numerosi – spiega il presidente Massimiliano Mattiuzzo – in particolare si rivolgono alla promozione, diffusione e valorizzazione di un metodo di produzione biologico nel campo agricolo, zootecnico e agro-alimentare; filiere corte di produzione, trasformazione e distribuzione; nuovi metodi tecnologici al fine di migliorare la qualità dei prodotti, di ridurre l’impatto ambientale e di gestire al meglio le risorse; integrazione con il settore turistico al fine di creare un virtuoso connubio fra agricoltura, cibo buono e sano, svago e riposo; cura dell’ambiente per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica; la creazione di reti per la vendita diretta”.

 

“Le prime iniziative hanno riguardato – aggiunge – lo scambio di conoscenze e azioni di informazione sulla produzione biologica che richiedono interventi di formazione professionale, informazione e promozione dell’innovazione, nonché misure a favore dei prodotti biologici. Nel progetto sono previsti anche una serie di incontri, mostre ed esposizioni con la ristorazione locale, per far conoscere tutto il grande potenziale del patrimonio del Biodistretto Etrusco Romano ETS” .

 

 

L’incontro di ieri, alla presenza tra gli altri, del sindaco Mario Baccini, nello scenario della Cantina del Castello di Torre in Pietra nell’Osteria dell’Elefante, è stato uno di questi. Per l’occasione è stato chiamato Benny Gili della Baia di Fregene che ha preparato dei piatti utilizzando alcune delle eccellenze delle produzioni” conclude Massimiliano Mattiuzzo

 

 

