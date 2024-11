Il 20 novembre la scuola dell’infanzia comunale darà il via al progetto “Città amica”

Nel programma un’accurata educazione allo sviluppo dell’intelligenza motoria, della musica e della corretta alimentazione

Domani, mercoledì 20 novembre, in occasione della “Giornata internazionale dell’Infanzia”, la scuola dell’infanzia comunale darà il via al progetto “Città amica” che prevede, tra l’altro, l’introduzione dell’insegnamento delle lingue fin dai primi anni di età, un’accurata educazione allo sviluppo dell’intelligenza motoria, della musica e della corretta alimentazione e, allo stesso tempo, l’educazione alla cittadinanza digitale.

Una “bottega della fantasia” che aiuti i bambini a scoprire la creatività e una città amica di tutti. Un progetto approvato nel DUP 2024 e confermato nella proposta del DUP 2025.

L’educazione motoria, a partire dal 20 novembre, sarà la prima novità introdotta nelle scuole dell’infanzia, in collaborazione con docenti specializzati che, per un’ora a settimana, svilupperanno le lezioni didattiche in ogni sezione. A gennaio gli alunni potranno implementare le loro abilità con l’introduzione dell’insegnamento della lingua inglese per un’ora a settimana e anche in questo caso, saranno accompagnati da docenti esperti individuati in base ai requisiti richiesti attraverso l’avviso pubblico.

Per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione ha già in programma di aggiungere una disciplina ulteriore, l’educazione musicale.

“Il nostro obiettivo – spiega il Sindaco Mario Baccini – è quello di creare una scuola che fornisca a tutti i bambini strumenti per sviluppare una consapevolezza completa, sia del proprio corpo che dei linguaggi utili alla socializzazione stimolando, attraverso attività mirate, la mente, la curiosità, il desiderio di esplorare e la capacità di stupirsi. Educare con l’obiettivo di accompagnare i bambini alla scoperta della realtà, aiutandoli a costruire la propria identità“.