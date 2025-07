Grande successo per la raccolta estiva di sangue organizzata dall’Associazione Fratres di Fiumicino

Raggiunta la cifra massima di donazioni previste per la giornata

di Fernanda De Nitto

Nonostante il periodo estivo di ferie, la raccolta di sangue organizzata dall’Associazione Fratres Donatori Sangue di Fiumicino, ha riscosso un notevole successo, raggiungendo la cifra massima di donazioni previste per la giornata.

Numerosi donatori si sono recati presso il Poliambulatorio Asl Rm3 di Via Coni Zugna, a Fiumicino, tra cui alcuni già tesserati alla Fratres ed altre persone che, particolarmente interessate all’iniziativa, si sono iscritte nel registro curato dall’Associazione per la gestione delle donazioni.

Purtroppo durante il periodo estivo si acuiscono anche i problemi legati alle necessità di sangue, visto il calo fisiologico di donatori dovuto al periodo delle vacanze, ma le necessità di trasfusioni per svariate ragioni, dagli incidenti alle operazioni, purtroppo non vanno in ferie.

“Nel territorio di Fiumicino il Gruppo Fratres è nato nel 2012 con l’obiettivo principale di diffondere la cultura del dono con un’informazione professionale ed attenta nel campo trasfusionale, tentando, nella nostra realtà cittadina, di contribuire ad uno sviluppo più intenso della ricerca e dell’utilizzo del sangue e dei suoi derivati, favorendone il buon uso – afferma il Presidente dell’Associazione Fratres Donatori Sangue Fiumicino, Roberta Zoppo – il risultato della giornata è andato ben oltre le aspettative e per questo tutti noi volontari dell’Associazione siamo molto soddisfatti e grati verso tutti coloro che, in un sabato di fine luglio, hanno scelto di dedicare la loro mattinata agli altri attraverso il gesto d’amore più nobile e importante che possa esistere, quello della donazione sangue” ha concluso Roberta Zoppo