Gli agricoltori dell’hinterland laziale accendono il Natale

A Cerveteri oltre cento trattori danno vita a un maestoso albero di luci, simbolo di speranza, comunità e valorizzazione del territorio

di Fernanda De Nitto

Grande festa a Cerveteri dove, per il secondo anno consecutivo, gli agricoltori dell’hinterland laziale hanno realizzato un mega albero di Natale visibile per luci e originalità in tutto il litorale.

Oltre un centinaio di trattori disposti su una collina di Cerveteri, presso la località Due Casette, hanno realizzato un immenso albero di Natale con luci e lampeggianti accesi, quale simbolo di speranza, pace e letizia.

Grazie all’organizzazione di Roberto Catena e altri agricoltori della zona, ad aderire all’evento natalizio sono stati i produttori agricoli dei comuni limitrofi, tra cui anche lo stesso Fiumicino, con mezzi proventi da Testa di Lepre, Maccarese e Torrimpietra. Gli altri territori che hanno aderito sono stati: Anguillara, Bracciano, Manziana, Malagrotta, Civitavecchia e logicamente Cerveteri e Ladispoli.

A fare da puntale all’albero, già coreograficamente spettacolare e unico, le luci dei mezzi della Protezione Civile, in particolare l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Fiumicino presente in loco con due pick up.

I trattori, come da programma hanno acceso le loro luci al tramonto per rimanere sulla collina per circa due ore, tra momenti conviviali e di ristoro.

La rappresentazione, unica nel suo genere per il territorio laziale, nasce dal desiderio degli agricoltori di sostenere la produttività locale, attraverso i mezzi che costituiscono parte integrante del loro lavoro quotidiano. I trattori, attraverso madri e padri di famiglia, ogni giorno producono materia prima, sana e genuina, e soprattutto a km 0, che ritroviamo nelle nostre tavole, anche nel periodo delle festività. Un messaggio importante quello lanciato dagli oltre cento agricoltori del litorale che unisce il calore umano delle festività alla promozione dei prodotti locali realizzati da imprenditori agricoli che con sacrificio e caparbietà affidano le speranze del loro futuro al Natale.