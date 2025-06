Gli agenti della Polizia di Stato regalano sorrisi ai bambini dell’ospedale Bambino Gesù di Palidoro

Riflettori puntati sull’esibizioni del pastore tedesco Rex

di Umberto Serenelli

Una simpatica esibizione degli agenti della Polizia di Stato regala una mattinata di sorrisi ai bambini ospitati all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Palidoro.

Protagonisti dell’iniziativa i poliziotti del commissariato di Fiumicino città e quelli di Porta Maggiore, oltre al personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico in collaborazione con la Protezione Civile di Roma.

L’area antistante il nosocomio, palcoscenico delle esercitazioni dei cinofili e degli artificieri, con le “prove su strada” dei mezzi in dotazione alla Polizia, per far vivere ai bambini una giornata avventurosa a bordo delle “Pantere” e delle moto con i centauri in divisa. Riflettori puntati anche sul pastore tedesco Rex, cane adottato dagli agenti del commissariato Capitolino, che si è esibito per la gioia dei piccoli. Per l’occasione alcuni poliziotti hanno indossato gli abiti di clown, strappando sorrisi e applausi dai presenti.

È stata un’esperienza carica di emozione e speranza per il Questore Massucci, presente all’iniziativa, il quale ha voluto ringraziare la Direzione sanitaria e tutto il personale medico che ha consentito ai poliziotti presenti di regalare alcune ore di felicità a tutti i bambini ricoverati.