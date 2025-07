Giovedì 17 Luglio la cerimonia ufficiale per il cambio al Comando della Capitaneria di Porto

Prevista disciplina di traffico provvisoria su Viale Traiano

Il 17 Luglio, in Viale Traiano, si terrà a la celebrazione del passaggio di consegne tra comandanti della Capitaneria di Porto, alla quale prenderà parte, tra le altre autorità, il Sindaco Mario Baccini, la cui presenza è prevista per le ore 19.

Per permettere il regolare svolgimento della cerimonia verrà istituita a seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ad esclusione dei veicoli di servizio della Capitaneria di Porto, delle forze dell’ordine e dei partecipanti all’evento:

– Istituzione di Divieto di sosta con rimozione forzata in tutti gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in tutto il perimetro della Caserma della Capitaneria di Porto a partire dal civico 37 di Viale Traiano e di tutte le vie perimetrali (Via Pammacchio, Via Cavriani lato CP e Via Arsia), il giorno 17 luglio 2025, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e comunque fino a cessate esigenze.