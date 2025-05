Giovani per la Pace, per trasformare la speranza in azione

Oltre 400 alunni dell’I.C. Cristoforo Colombo, hanno sfilato per le vie del centro storico di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

I Giovani per la Pace, della Comunità di Sant’Egidio, si sono ritrovati in Piazza Giovan Battista Grassi, a Fiumicino, per lanciare un chiaro messaggio di speranza, per dire NO alla guerra, trovando nella pace l’unica alternativa per la sopravvivenza umana.

“Oltre 400 alunni dell’I.C. Cristoforo Colombo, per il secondo anno consecutivo, hanno aderito alla Marcia della Pace sfilando per le vie del centro storico di Fiumicino con i loro messaggi pacifisti e di impegno di tanti ragazzi uniti dal desiderio di costruire un mondo diverso, più giusto ed umano, in quanto il futuro può essere solo nella pace” ha dichiarato Pasquale Ricci, coordinatore dei Giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio”.

“Studentesse e studenti – aggiunge – una volta arrivati in Piazza G.B. Grassi, in un silenzio commovente ed imponente, hanno ascoltato attentamente le toccanti testimonianze di una donna romana che ha vissuto l’infanzia durante la seconda guerra mondiale e il racconto di una giovane afgana fuggita dai talebani e giunta in Italia grazie ai corridoi umanitari sostenuti dalla Comunità di Sant’Egidio”.

“L’I.C. Cristoforo Colombo si è sempre dimostrato sensibile ed attento nei confronti delle tematiche promosse dai Giovani per la Pace, partecipando attivamente ai laboratori istituti per la scuola e costituenti un percorso attivo di cittadinanza globale. I ragazzi, infatti, sono sempre stati motivati e partecipi rispetto alle varie tematiche proposte, dalla guerra alle fragilità e alle precarietà, con l’unico obiettivo di voler trasformare la speranza in azione” ha concluso Pasquale Ricci.

Presente in Piazza G. B. Grassi, insieme con gli studenti e la Comunità di Sant’Egidio, anche il consigliere comunale Ezio Di Genesio Pagliuca.

“I Giovani per la Pace attraverso la loro partecipata manifestazione hanno voluto lanciare un forte messaggio dal cuore di Fiumicino, per un mondo più giusto e solidale – afferma Di Genesio Pagliuca – A Fiumicino si è tenuto un momento speciale, intenso e carico di emozioni, in cui bambini e ragazzi hanno alzato la voce, con canti, pensieri e testimonianze, per chiedere esclusivamente la pace. Come ogni anno ho avuto il piacere di assistere a questa iniziativa che qualifica il nostro territorio. Grazie alla Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino e al lavoro che tutti i volontari svolgono per formare umanamente i nostri cittadini più giovani“.