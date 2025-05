Fregene, un weekend pieno di appuntamenti all’Oasi WWF di Macchiagrande

In programma laboratori e attività per bambini e famiglie

di Dario Nottola

All’Oasi Wwf di Macchiagrande, a Fregene, con l’iniziativa “La Primavera delle Oasi“, sarà un weekend pieno di appuntamenti per bambini, famiglie ed appassionati della natura.

Domani, alle 11, in programma il laboratorio naturalistico “Alla scoperta del daino” per conoscere da vicino questo affascinante abitante della foresta e che da diversi anni frequenta, con una grande colonia, anche le aree verdi proprio di Fregene e Maccarese. Alle 15 in agenda il “Paleoscavo” con un’attività interattiva per piccoli paleontologi alla ricerca di fossili nascosti nel terreno. Alle 16.30 “Chi si nasconde nello stagno?“: un’esperienza multisensoriale tra i suoni, i profumi e la straordinaria biodiversità delle zone umide dell’Oasi, ascoltando il verso delle rane, per scoprire quante specie abitano lo stagno e quanto sia vitale tale ecosistema.

Domenica 11, alle 10, alla scoperta de “Le Vasche di Maccarese – un paradiso dell’avifauna” grazie ad un’escursione guidata tra gli specchi d’acqua di Maccarese, perfetta per appassionati di birdwatching e fotografia naturalistica. Alle 11 ed alle sarà replicato il Laboratorio naturalistico “Alla scoperta del daino” mentre, alle 14.30, ci sarà il “DinoTour”, alla scoperta dei giganti della preistoria lungo il Percorso Evoluzione dell’Oasi che ospita riproduzioni fedeli a grandezza naturale di dinosauri.