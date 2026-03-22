Fregene, due giorni per la legalità con “Legalmente Marciando”

Un progetto che guarda al futuro, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi opportunità concrete e una profonda cultura della legalità

di Dario Nottola



Si sono concluse con grande partecipazione le due giornate del progetto “Legalmente Marciando”, promosso a Fregene dal Comune di Fiumicino in collaborazione con il Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare di via Portuense e l’oratorio di Fregene. Un’iniziativa intensa e significativa, articolata in due momenti distinti ma complementari: la giornata di venerdì dedicata alle scuole e quella di sabato aperta all’intera cittadinanza. Due occasioni preziose di incontro, conoscenza e condivisione dei valori della legalità, del rispetto e del senso di comunità.

La prima giornata ha visto la straordinaria partecipazione di circa 500 ragazzi provenienti dagli istituti Paolo Baffi di Fregene e Fiumicino, Paolo Toscanelli di Ostia e dalle scuole medie di Fregene, Maccarese e Passoscuro. I giovani studenti sono stati protagonisti di un’esperienza formativa unica, entrando in contatto diretto con il mondo dell’Aeronautica Militare.

Ieri, invece, l’evento si è aperto a tutta la cittadinanza, offrendo esposizioni di mezzi e momenti di approfondimento grazie al personale militare, che ha illustrato con passione i reparti e le diverse specialità del Corpo. Un’occasione concreta per avvicinare le istituzioni ai cittadini, rendendo visibile il lavoro quotidiano di chi opera al servizio del Paese. Presenti all’iniziativa il vicesindaco Giovanna Onorati, che ha portato i saluti istituzionali, e il colonnello Massimo Cionfrini, a capo del Centro Tecnico Rifornimenti, che ha accolto i partecipanti sottolineando l’importanza del dialogo con il territorio. “Legalmente Marciando” rappresenta molto più di un semplice evento: è un percorso che mira a costruire una rete solida tra scuole, giovani, famiglie, istituzioni e comunità. Un progetto che guarda al futuro, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi opportunità concrete e una profonda cultura della legalità.

“Un sentito ringraziamento va al sindaco di Fiumicino Mario Baccini, al vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati, al colonnello Massimo Cionfrini e a tutto il personale dell’Aeronautica Militare per l’impegno e la dedizione dimostrati. Grazie alle scuole, ai dirigenti, ai docenti e agli studenti che hanno partecipato con entusiasmo, al parroco don Giuseppe Curtò, alle autorità intervenute e ai volontari dell’oratorio di Fregene per lo straordinario contributo organizzativo. Un ringraziamento speciale anche alle attività che hanno donato alcune panchine che verranno installate in diversi punti della città, arricchite da frasi ispirate ai valori dell’Aeronautica Militare e alla cultura della legalità: simboli concreti e duraturi di questo importante messaggio. Grazie, infine, a tutte le persone che, con il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione di queste due giornate. “Legalmente Marciando” continuerà con nuovi incontri e iniziative, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più il legame tra giovani, comunità e istituzioni. Perché è proprio attraverso la condivisione, l’ascolto e l’esempio che si costruisce una cultura della legalità autentica, capace di crescere nel tempo e di lasciare un segno profondo nelle nuove generazioni”, conclude Tommaso Campennì, incaricato del Sindaco alle politiche giovanili.