Fregene, costituita l’Assemblea delle Donne del Consultorio

Il gruppo entra nel Coordinamento del Lazio e invita le cittadine al prossimo incontro del 29 dicembre

Si è costituita l’Assemblea delle Donne del Consultorio di Fregene, che entra a far parte del Coordinamento delle Assemblee delle Donne dei Consultori del Lazio.

L’Assemblea delle Donne dei Consultori è uno strumento previsto dalla legge che consente alle cittadine di partecipare attivamente alla vita e alla gestione dei servizi consultoriali. Le assemblee, che si riuniscono periodicamente, permettono alle donne di contribuire alle decisioni che riguardano i servizi del territorio, vigilare affinché rispondano ai reali bisogni della comunità e promuovere la salute, la prevenzione e il sostegno alle donne in tutte le fasi della vita. Offrono inoltre momenti di informazione e confronto su temi legati alla salute, alla vita affettiva, relazionale e alla sessualità. Si tratta di incontri che, grazie alla trasversalità generazionale delle partecipanti, favoriscono un dialogo ricco e aperto, capace di affrontare i problemi da prospettive diverse.

Una volta al mese, a Fregene come in altri presidi territoriali di Roma e provincia, gruppi di donne si riuniscono per scambiarsi informazioni e definire le iniziative necessarie a migliorare i servizi consultoriali, evitando che vengano sospesi o, peggio, soppressi.

Le carenze dei consultori hanno purtroppo una scarsa priorità nella programmazione regionale, e la situazione è sempre più critica. È fondamentale, per questo, non perdere gli spazi faticosamente conquistati negli anni passati: luoghi di ascolto, confronto e libertà che rappresentano una risorsa preziosa per tutta la comunità.

L’Assemblea delle Donne del Consultorio di Fregene si riunisce ogni ultimo lunedì del mese ed è aperta a tutte le cittadine. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 29 dicembre, dalle 14:30 alle 16:30, presso il Consultorio di Via della Pineta di Fregene, 76

