Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 2 Dicembre 2025

Fregene, costituita l’Assemblea delle Donne del Consultorio

Il gruppo entra nel Coordinamento del Lazio e invita le cittadine al prossimo incontro del 29 dicembre

 

 

Si è costituita l’Assemblea delle Donne del Consultorio di Fregene, che entra a far parte del Coordinamento delle Assemblee delle Donne dei Consultori del Lazio.

 

L’Assemblea delle Donne dei Consultori è uno strumento previsto dalla legge che consente alle cittadine di partecipare attivamente alla vita e alla gestione dei servizi consultoriali. Le assemblee, che si riuniscono periodicamente, permettono alle donne di contribuire alle decisioni che riguardano i servizi del territorio, vigilare affinché rispondano ai reali bisogni della comunità e promuovere la salute, la prevenzione e il sostegno alle donne in tutte le fasi della vita. Offrono inoltre momenti di informazione e confronto su temi legati alla salute, alla vita affettiva, relazionale e alla sessualità. Si tratta di incontri che, grazie alla trasversalità generazionale delle partecipanti, favoriscono un dialogo ricco e aperto, capace di affrontare i problemi da prospettive diverse.

 

Una volta al mese, a Fregene come in altri presidi territoriali di Roma e provincia, gruppi di donne si riuniscono per scambiarsi informazioni e definire le iniziative necessarie a migliorare i servizi consultoriali, evitando che vengano sospesi o, peggio, soppressi.

 

Le carenze dei consultori hanno purtroppo una scarsa priorità nella programmazione regionale, e la situazione è sempre più critica. È fondamentale, per questo, non perdere gli spazi faticosamente conquistati negli anni passati: luoghi di ascolto, confronto e libertà che rappresentano una risorsa preziosa per tutta la comunità.

 

L’Assemblea delle Donne del Consultorio di Fregene si riunisce ogni ultimo lunedì del mese ed è aperta a tutte le cittadine. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 29 dicembre, dalle 14:30 alle 16:30, presso il Consultorio di Via della Pineta di Fregene, 76
Link utile: Clicca qui

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Assemblea delle donne Consultorio donne Fregene
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, l’opposizione attacca la giunta

martedì, 2 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino al centro del dibattito sulla violenza di genere

martedì, 2 Dicembre 2025
Attualità

Aranova festeggia il Natale con il Mercatino Artigianale

martedì, 2 Dicembre 2025
Attualità

Fregene, costituita l’Assemblea delle Donne del Consultorio

martedì, 2 Dicembre 2025
Politica

Fermo pesca, pronto un apposito emendamento per istituire un Fondo Regionale

martedì, 2 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci