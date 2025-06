Fratres Fiumicino, nell’aula consiliare del comune la premiazione dei donatori benemeriti

Roberta Zoppo: “Questa giornata è un’occasione per rendere onore e ringraziare tutti i volontari”

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Fratres Donatori di Sangue Gruppo di Fiumicino ODV ha organizzato, questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino la giornata di premiazione dei donatori benemeriti.

L’iniziativa, avente il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nasce dal desiderio dell’organizzazione di omaggiare simbolicamente, in occasione della Giornata del Donatore, che si celebrerà il prossimo 14 giugno, tutti coloro che si dedicano costantemente alla donazione sangue, con l’unico ed altruistico obiettivo di donare la vita per gli altri.

Presso l’aula consiliare, insieme con volontari e donatori, erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca, l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio, l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino, i consiglieri comunali Patrizia Fata, Ezio Di Genesio Pagliuca e Mario Balletta, insieme con William De Vecchis già senatore e numerosi rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato territoriale.

Il Presidente del Gruppo Fratres Fiumicino, Roberta Zoppo, nel suo discorso di apertura dell’evento, ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale per la collaborazione e la disponibilità riservata all’organizzazione dell’evento, il Parroco della Chiesa Santa Paola Frassinetti Don Cristoforo Dudala, la Asl Rm 3 e il centro trasfusionale dell’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia.

Tra le persone omaggiate del simbolico riconoscimento anche la redazione di Fiumicino Online e il suo direttore Matteo Fasano, per la costante collaborazione ed attenzione riposta nei confronti dell’Associazione e delle sue molteplici attività di volontariato e solidarietà.

“La Fratres è un’associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità. Si avvale di volontari, persone impegnate, preparate, attente agli altri” afferma Roberta Zoppo, Presidente del Gruppo Fratres Fiumicino.

“La donazione – sottolinea – è un atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabile. E’ un piccolo gesto che rende grandi. Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la donazione è un gesto di vita. La Fratres dedica il suo impegno a chi crede nella forza della donazione. E’ gente autentica, che si rimbocca le maniche, che fa la sua parte”.

L’organizzazione nazionale nasce nel 1971 come Ente morale, con l’obiettivo di invitare la gente alla donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue, del sangue midollare e degli organi. Nel territorio di Fiumicino il Gruppo è nato nel 2012 con l’obiettivo principale di diffondere la cultura del dono con un’informazione professionale ed attenta nel campo trasfusionale, tentando, nella nostra realtà cittadina, di contribuire ad uno sviluppo più intenso della ricerca e dell’utilizzo del sangue e dei suoi derivati, favorendone il buon uso.

“Nonostante negli ultimi anni le ricerche per mettere a punto il sangue artificiale stiano proseguendo, oggi non c’è nulla di paragonabile al fluido biologico delle persone e il sangue umano rimane l’unica strada per poter salvare la vita di un paziente in gravi difficoltà – rimarca Roberta Zoppo – Chi ogni anno decide di donare il sangue è consapevole dell’importanza dell’estrema concretezza del suo gesto”.

“Questa giornata è un’occasione per rendere onore e ringraziare tutti i volontari e per far crescere la consapevolezza e la sensibilità delle persone. Infatti, l’obiettivo di questa giornata, è quello di ringraziare, attraverso un simbolico riconoscimento, come da nostro regolamento, i donatori che si sono distinti mediante un maggior numero di donazioni. Il donatore di sangue è una persona speciale che cura la propria salute per poterla offrire al prossimo sconosciuto meno fortunato, bisognoso di terapie trasfusionali e di farmaci emoderivati, che possano garantire il diritto alla vita” conclude Roberta Zoppo, Presidente del Gruppo Fratres Fiumicino