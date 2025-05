Fiumicino. Severini: “Grazie alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco”

“Troppo spesso passa in sordina il prezioso e fondamentale operato di queste donne e questi uomini”

“Voglio rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti agli agenti della Polizia locale di Fiumicino e agli uomini dei Vigili del fuoco che nel fine settimana sono stati impegnati in alcune importanti operazioni nel nostro Comune” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“In particolare – aggiunge – la Polizia locale in una serie di controlli di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti che hanno evitato l’ennesimo scempio ambientale nel nostro Comune. E i Vigili del fuoco che hanno domato un vasto incendio in via Redipuglia, facendo sì che le fiamme e il fumo non si propagassero e lambissero le abitazioni”.

“Credo sia compito nostro, in primis come cittadini di questo Comune e poi come esponenti delle istituzioni, lodare il prezioso e fondamentale operato di queste donne e questi uomini che troppo spesso passa in sordina. Grazie” conclude il Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino