Fiumicino, scatta oggi ufficialmente la stagione balneare sui 24 km di costa costa

Vietati eventi con oltre 200 persone sulle spiagge nei weekend e nei festivi

di Dario Nottola

Scatta ufficialmente oggi la stagione balneare sulla costa del Comune di Fiumicino. Sui 24 chilometri di arenile, di cui circa 12 di spiagge libere e che ospitano oltre 100 tra stabilimenti e chioschi attrezzati, la stagione balneare, con l’Ordinanza firmata il 13 maggio scorso dal sindaco Mario Baccini, terminerà il 21 settembre.

Dopo lo stop imposto il 2 maggio scorso per un mese, a causa del caos movida nel ponte delle festività pasquali e del 1 maggio, è già stato dato di nuovo il via libera all’organizzazione degli eventi musicali e di ballo sul litorale ma con precise e strette prescrizioni e misure di sicurezza; è vietata peraltro, su tutto il litorale, l’organizzazione di eventi con oltre 200 persone nelle giornate di sabato, domenica e festivi nella fascia oraria 18 – 23 con l’eccezione degli eventi privati e aziendali.

Tornando alla fruizione balneare, stabilimenti e chioschi dovranno essere aperti al pubblico, con servizio di assistenza e salvataggio garantito, nella fascia oraria 9-19. I concessionari “devono poi assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare”.

Vietata ogni attività che produca rumore attraverso apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo, dalle 13 alle 17; ed ancora, per rendere fruibile la spiaggia ai disabili, i concessionari dovranno inoltre riservare almeno un ombrellone nelle prime file a soggetti con disabilità attrezzandolo con idonee pedane e lettini ad altezza maggiorata.

È garantito il libero accesso ai cani durante la stagione balneare nel tratto di spiaggia libera in gestione al Comune sul litorale di Passoscuro per un’estensione di circa 200 metri che va da circa 100 metri a sud della Zona A dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

È garantita la libera pratica del naturismo nel tratto di litorale compreso tra Fiumicino e Focene per un’estensione di circa 600 metri alle spalle della pineta di Via Coccia di Morto, compreso tra Via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale.

L’attività del kitesurf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune di Fiumicino, con l’esclusione di 7 aree regolamentate tra Passoscuro e la costa di Pesce Luna.