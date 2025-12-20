Fiumicino ritrova il suo cuore sportivo: inaugurato questa mattina il nuovo “Pala Fersini”

Un impianto moderno, inclusivo e polifunzionale dedicato a Mirko Fersini, tra sport, socialità e memoria

di Fernanda De Nitto

Grande festa questa mattina a Fiumicino per l’inaugurazione del rinnovato Palazzetto dello Sport Pala Fersini, restituito alla città dopo anni di chiusura e un importante intervento di ristrutturazione e ampliamento. La struttura, completamente riqualificata, si propone oggi come un vero e proprio polo sportivo e sociale, destinato a diventare un punto di riferimento non solo a livello locale, ma anche regionale e nazionale.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose associazioni sportive del territorio – dal basket al calcio a 5, dalla pallavolo all’atletica, fino al tiro con l’arco – a testimonianza del forte legame tra l’impianto e il tessuto sportivo cittadino. Il nuovo Pala Fersini è infatti omologato per ospitare competizioni di alto livello: dalla pallacanestro Silver 1 e A2 femminile, alla serie A e ai campionati nazionali Under 19 di calcio a 5, fino alla serie A2 di pallavolo.

La struttura si estende su una superficie complessiva di circa 2.600 metri quadrati e comprende ambienti polifunzionali pensati non solo per l’attività sportiva, ma anche per eventi culturali, sociali, ricreativi e aggregativi. Il palazzetto potrà inoltre svolgere un ruolo strategico come Centro Operativo Comunale, diventando punto di coordinamento per la Protezione Civile in caso di emergenze.

Il cuore dell’impianto è l’area principale, dotata di tribune in struttura metallica autoportante con 642 posti a sedere, di cui 12 riservati a persone con disabilità. Completamente rinnovati e ampliati anche gli spogliatoi, gli accessi e tutte le aree dedicate agli atleti, ora totalmente prive di barriere architettoniche. È stato inoltre realizzato uno spazio per infermeria e primo soccorso, con accesso riservato ai mezzi di emergenza, utilizzabile anche come studio medico sportivo. L’intervento ha incluso l’adeguamento sismico, il rifacimento della copertura in legno, l’installazione di pannelli fotovoltaici per la riduzione dei consumi energetici e l’introduzione di due spidecam per le riprese televisive aeree.

L’investimento complessivo supera i 6 milioni di euro e sarà ulteriormente valorizzato da interventi esterni attualmente in corso, tra cui la realizzazione di un’area dedicata al tiro con l’arco, resa possibile grazie a un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro ottenuti tramite il credito sportivo.

A tagliare il nastro sono stati il Sindaco Mario Baccini e il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale. Presenti anche autorità civili e militari, numerosi sportivi ed ex campioni, oltre alla famiglia di Mirko Fersini, al quale l’impianto è intitolato.

“Oggi non celebriamo solo un’opera, ma un impegno mantenuto – ha dichiarato il Sindaco Baccini – Restituiamo alla città una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale. Il Pala Fersini sarà un luogo di sport, ma anche di crescita sociale e culturale, soprattutto per i giovani. Investire in spazi come questo significa investire nel futuro del territorio”.

Il primo cittadino ha sottolineato anche il valore della continuità amministrativa e della variante progettuale che ha consentito l’omologazione per le competizioni di più alto livello.

Sulla stessa linea l’Assessore Onorati, che ha evidenziato il carattere inclusivo e polifunzionale dell’impianto: “Il Pala Fersini nasce come spazio aperto alla comunità, pensato per lo sport quotidiano ma anche per eventi sociali e culturali. Una struttura sicura, sostenibile e strategica, pronta a supportare anche la Protezione Civile in situazioni di emergenza”.

L’inaugurazione è stata animata dall’esibizione della squadra di basket della società locale Boys 90 e dalla presenza di una delegazione Under 17 della Lazio, oltre a ex protagonisti del calcio italiano. Durante il taglio del nastro è stato svelato anche un quadro commemorativo dedicato a Mirko Fersini, che resterà esposto all’interno del palazzetto come simbolo di memoria e ispirazione.

Con il nuovo Pala Fersini, Fiumicino si dota di una struttura all’avanguardia, capace di unire sport, socialità e sicurezza, rafforzando il ruolo della città come eccellenza nel panorama sportivo del Lazio.