Fiumicino, oltre 200 studenti al seminario “Leggi, Scegli, Mangia”

Un’importante occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza di una scelta consapevole degli alimenti



di Dario Nottola

Oltre 200 studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Porto Romano hanno partecipato, a Fiumicino, al Seminario “Leggi, Scegli, Mangia” promosso dalla Dirigente scolastica prof.ssa Lorella Iannarelli ed organizzato dalla Fondazione Anna Maria Catalano in collaborazione con le professoresse Genni Fonte e Maria Corallo.

Hanno mostrato grande interesse, grazie all’approccio coinvolgente e interattivo adottato dal Professore Luca Muzzioli, del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, dalla dott.ssa Maria Pintavalle e dalla dott.ssa Olivia Di Vincenzo.

Il seminario ha avuto come tema centrale l’analisi e la comprensione delle etichette alimentari, con particolare attenzione ai prodotti ultraprocessati, ai prodotti “light”, agli alimenti ad alto contenuto proteico e al junk food. L’incontro si è rivelato un’importante occasione per sensibilizzare i giovani sull’importanza di una scelta consapevole degli alimenti e di un corretto stile alimentare.

L’evento ha rappresentato un’opportunità preziosa per approfondire temi cruciali legati alla salute e al benessere, fornendo agli studenti strumenti utili per diventare consumatori più consapevoli e responsabili. La loro entusiastica partecipazione ha confermato l’interesse per questi argomenti e la necessità di una maggiore educazione alimentare.

Sergio Estivi, presidente della Fondazione Anna Maria Catalano, ha ringraziato la Dirigente scolastica, i docenti dell’Istituto e i professori dell’Università La Sapienza, per l’ottima riuscita del seminario, sottolineando che questo incontro rappresenta “solo la prima tappa di un percorso che si concluderà a dicembre 2026”. Difatti, l’iniziativa si inserisce nel progetto “Tersa” del Biodistretto Etrusco Romano, dedicato, fra molto altro, alla sensibilizzazione sulle buone pratiche agricole e alimentari.