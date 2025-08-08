Fiumicino, nuove location per le celebrazioni delle nozze fuori dalla sede comunale

Luoghi e scorci suggestivi sempre più gettonati da tantissime coppie per il giorno del loro “sì”

Fiumicino, che è stata, sin dal 2014, antesignana su tale fronte in Italia, vuole aggiornare ed aumentare l’ “offerta” delle location per le celebrazioni dei matrimoni e per la costituzione di unioni civili sul proprio territorio.

La Giunta ha, infatti, dato il via libera ad un Atto d’indirizzo per avviare una procedura di “avviso pubblico esplorativo” così da verificare la “disponibilità di proprietari o di coloro che dispongono di strutture/spazi privati edifici o strutture ricettive ed eventuali aree come giardini, parchi, aree verdi, spiagge, ecc., aperti al pubblico, o zone che, per il loro aspetto storico, architettonico, artistico, paesaggistico, ambientale e turistico, ritenuti idonei a concedere in comodato gratuito in uso esclusivo al Comune di Fiumicino idonei spazi/locali per la sola celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili”. Siti che verranno così accreditati come sedi ufficiali di celebrazione, con vantaggi anche di promozione turistica.

Un pò di storia: ad agosto 2022 era salito già ad oltre 50 il numero delle location. Un numero che si è, progressivamente, raddoppiato da quando il 31 agosto 2014 furono celebrate, tra due giovani residenti, le prime nozze in riva al mare in una nota spiaggia attrezzata del lungomare di Isola Sacra. Nel 2014 le location autorizzate erano in tutto 24 tra spiagge, agriturismi, castelli del territorio, aree verdi protette che hanno portato ad un boom di matrimoni sui 24 chilometri di costa e nelle location più suggestive, poi confermato negli anni successivi.

Centinaia di persone, residenti, ma anche dei comuni limitrofi, compresi tanti stranieri, scelgono Fiumicino e le sue località come cornice ideale per le proprie nozze, privilegiando in particolare, al calar del sole, gli arenili, borghi ed i castelli a nord del territorio: luoghi e scorci suggestivi sempre più gettonati da tantissime coppie per il giorno del loro “sì”.