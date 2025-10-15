Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Ottobre 2025

Fiumicino, Maccarese S.p.A. celebra 100 anni di storia al Castello di San Giorgio

Dalla bonifica alla modernità: un secolo di impresa e territorio raccontati attraverso voci, archivi e testimonianze.

La Città di Fiumicino si prepara a festeggiare i cento anni della Maccarese S.p.A., azienda che ha rappresentato un pilastro per lo sviluppo locale.

Un traguardo che va oltre i semplici numeri e racconta una storia fatta di persone, trasformazioni e legami profondi con il territorio: un momento di grande importanza e riconoscimento per tutte le generazioni che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo di un’impresa.

Il caso di Maccarese rappresenta un esempio emblematico di come un’azienda e il territorio possano influenzarsi reciprocamente nel tempo. Tra interventi di bonifica, flussi migratori, innovazioni agricole e zootecniche, fino alle trasformazioni sociali e alle conquiste nel campo del welfare, si è sviluppata una realtà unica, che ha lasciato un segno nel paesaggio e nella comunità locale.

Per l’occasione, la Maccarese S.p.A. ha organizzato l’evento “Maccarese 100 anni”, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che si terrà il 24 ottobre, dalle ore 9:30 alle 18:00, presso il Castello di San Giorgio. La partecipazione è libera. È richiesta la prenotazione al numero 06/66579616 (Lun–Ven dalle 9:00 alle 13:00) oppure via email a archivio@maccaresespa.com

Programma dell’evento

Ore 10:00 – Registrazione partecipanti

Ore 10:30 – Saluti istituzionali

Giovanna Onorati, Vice Sindaco di Fiumicino

Claudio Destro, Maccarese S.p.A. Società Agricola Benefit

Riccardo Gandolfi, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio

Storie di popolazioni e territori: temi, fonti

Coordina: Francesca Ghersetti, Fondazione Benetton Studi Ricerche

Dalla storia dell’agricoltura alla storia ambientale

Gabriella Corona, CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo, Società Italiana di Storia Ambientale

Territorio e migrazioni. Percorsi di mobilità a partire dal caso di Maccarese

Michele Colucci, CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo

Paesaggio, colture e culture: il caso storico del mais nel Novecento

Emanuele Bernardi, Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

Archivi e fonti per l’agricoltura

Maria Emanuela Marinelli, ispettore archivistico onorario, già Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio

Ore 15:00 – 18:00

Da Maccarese a Maccarese: un archivio, un libro, un territorio in movimento

Coordina: Lidia Piccioni, Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

Presentazione del libro

“Maccarese 1925–2025. Storia di una comunità, di un territorio, di un’impresa”

Leonardo Musci, Memoria Srl, in dialogo con i curatori Simone Colafranceschi e Alfredo Martini

Tavola rotonda – Attorno a un archivio

 

 

Partecipano:

Alessandra Benadusi, Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Maccarese

Maria Pia Cedrini, insegnante

Riccardo Di Giuseppe, Programma Natura APS

Francesca Ghersetti, Fondazione Benetton Studi Ricerche

Paolo Isaja, Cooperativa Ricerca sul Territorio

Valentina Iacoponi, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Alfredo Martini, Memoria Srl

Nicoletta Paternostro, Archivio “Carlo Benetton”

Comitato scientifico

Scritto da Fiumicino Online
