Fiumicino, Maccarese S.p.A. celebra 100 anni di storia al Castello di San Giorgio

Dalla bonifica alla modernità: un secolo di impresa e territorio raccontati attraverso voci, archivi e testimonianze.
La Città di Fiumicino si prepara a festeggiare i cento anni della Maccarese S.p.A., azienda che ha rappresentato un pilastro per lo sviluppo locale.
Un traguardo che va oltre i semplici numeri e racconta una storia fatta di persone, trasformazioni e legami profondi con il territorio: un momento di grande importanza e riconoscimento per tutte le generazioni che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo di un’impresa.
Il caso di Maccarese rappresenta un esempio emblematico di come un’azienda e il territorio possano influenzarsi reciprocamente nel tempo. Tra interventi di bonifica, flussi migratori, innovazioni agricole e zootecniche, fino alle trasformazioni sociali e alle conquiste nel campo del welfare, si è sviluppata una realtà unica, che ha lasciato un segno nel paesaggio e nella comunità locale.
Per l’occasione, la Maccarese S.p.A. ha organizzato l’evento “Maccarese 100 anni”, patrocinato dal Comune di Fiumicino, che si terrà il 24 ottobre, dalle ore 9:30 alle 18:00, presso il Castello di San Giorgio. La partecipazione è libera. È richiesta la prenotazione al numero 06/66579616 (Lun–Ven dalle 9:00 alle 13:00) oppure via email a archivio@maccaresespa.com
Programma dell’evento
Ore 10:00 – Registrazione partecipanti
Ore 10:30 – Saluti istituzionali
Giovanna Onorati, Vice Sindaco di Fiumicino
Claudio Destro, Maccarese S.p.A. Società Agricola Benefit
Riccardo Gandolfi, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio
Storie di popolazioni e territori: temi, fonti
Coordina: Francesca Ghersetti, Fondazione Benetton Studi Ricerche
Dalla storia dell’agricoltura alla storia ambientale
Gabriella Corona, CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo, Società Italiana di Storia Ambientale
Territorio e migrazioni. Percorsi di mobilità a partire dal caso di Maccarese
Michele Colucci, CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo
Paesaggio, colture e culture: il caso storico del mais nel Novecento
Emanuele Bernardi, Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo
Archivi e fonti per l’agricoltura
Maria Emanuela Marinelli, ispettore archivistico onorario, già Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio
Ore 15:00 – 18:00
Da Maccarese a Maccarese: un archivio, un libro, un territorio in movimento
Coordina: Lidia Piccioni, Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo
Presentazione del libro
“Maccarese 1925–2025. Storia di una comunità, di un territorio, di un’impresa”
Leonardo Musci, Memoria Srl, in dialogo con i curatori Simone Colafranceschi e Alfredo Martini
Tavola rotonda – Attorno a un archivio
Partecipano:
Alessandra Benadusi, Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Maccarese
Maria Pia Cedrini, insegnante
Riccardo Di Giuseppe, Programma Natura APS
Francesca Ghersetti, Fondazione Benetton Studi Ricerche
Paolo Isaja, Cooperativa Ricerca sul Territorio
Valentina Iacoponi, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
Alfredo Martini, Memoria Srl
Nicoletta Paternostro, Archivio “Carlo Benetton”
Comitato scientifico