Fiumicino: il 21 settembre in programma un grande evento per la rinascita della “Liburna”

Musica, espositori, esibizioni e molto altro, per poter raccogliere fondi per ridare nuova vita alla storica nave

Si svolgerà il prossimo 21 settembre, anche se la data potrebbe subire delle variazioni, il grande evento per la rinascita della Liburna.

“A distanza di un mese e mezzo da quella tragica mattina di inizio luglio, i volontari di Saifo hanno ripulito e ripristinato quanto più possibile. Ma l’incendio ha distrutto anche tettoie e soprattutto macchine e attrezzi da lavoro. Per questo abbiamo lanciato questo grande evento, perché abbiamo bisogno di fondi”, ha dichiarato il presidente di Saifo, Massimo Bianchi.

Una solidarietà che fortunatamente non è mancata. Sono state decine le persone, le associazioni, le imprese e gli enti, che hanno chiesto come poter aiutare. “Nei primi giorni dopo il rogo siamo rimasti felicemente sorpresi – ha aggiunto il presidente – Abbiamo visto arrivare spontaneamente persone con guanti e buste, autisti con camion per portare via quanto distrutto. Sono arrivati assi e pali di legno, cavi elettrici, motorini per ripristinare l’irrigazione e molto altro. Siamo stati sorpresi da tanto amore, ma purtroppo da solo questo non basta”.

Al momento, infatti, la grande nave Liburna necessita di due cose: una copertura prima dell’arrivo dell’inverno, per evitare che le piogge la deteriorino ulteriormente, e soprattutto di rimettere in piedi il laboratorio di falegnameria, altrimenti i lavori di completamento dell’opera non potranno mai riprendere.

“Per questo abbiamo pensato ad un grande evento, con musica, espositori, esibizioni e molto altro, per poter raccogliere quanti più fondi possibili. Confidiamo ancora una volta, nel grande cuore di Fiumicino e di tutto il litorale romano”, ha concluso Bianchi