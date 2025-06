Fiumicino, il 14 giugno una mattinata dedicata alla prevenzione di cataratta e glaucoma

L’evento organizzato dal Rotary Club , in collaborazione con la ASL RM

Sabato 14 giugno 2025, dalle ore 8:30 alle 12:30, presso il Poliambulatorio ASL di via Coni Zugna a Fiumicino, si terrà l’evento “Giugno per la prevenzione della cataratta e del glaucoma”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, è organizzata dal Rotary Club, in collaborazione con la ASL RM3.