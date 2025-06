Fiumicino, i Rotary Club per la prevenzione oculistica

Numerosi sono stati coloro che hanno voluto effettuare la visita gratuita nel poliambulatorio Asl di Via Coni Zugna

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta presso il Poliambulatorio Asl di Via Coni Zugna l’iniziativa di sensibilizzazione “Giugno per la prevenzione della cataratta e del glaucoma”, realizzata in interclub dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e dal Club Melito di Porto Salvo.

I due club, in sinergia con i distretti 2080 e 2102, hanno proposto l’evento alla direzione sanitaria della Asl Rm3, che ha accolto la richiesta, mettendo a disposizione gli spazi interni del poliambulatorio di Fiumicino con il personale sanitario ed i medici, che hanno effettuato visite oculistiche gratuite alle cittadine e ai cittadini che si sono precedentemente prenotati.

Numerosi sono stati coloro che hanno voluto effettuare tale visita di controllo oculistica, utile al fine di prevenire l’insorgere della cataratta e soprattutto del glaucoma, malattie che purtroppo, se non curate, con il tempo, possono causare la totale cecità.

Presenti all’evento, insieme con il Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, A.R. 2024/2025, Catia Fierli, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, l’On. Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, il dott. Antonio Bray, Direttore Sanitario Asl Roma, il dott. Filippo Muscolo, Direttore Distretto Asl Rm3, il dott. Andrea Niutta, Direttore U.O.C. Oculistica dell’Ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, il dott. Giuseppe Zuccarelli, Dirigente medico oculista e socio rotariano, che ha portato i saluti della Presidente del Club di Melito di Porto Salvo, Giuseppina Malara.

Tra i partecipanti anche il consigliere comunale Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assistente del Governatore Fabio Arcese, Distretto 2080, Antonello Rambotti, il futuro presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti Roberto Cepparotti e il Past President Marcello Tamiano, che ha contribuito in maniera eccellente all’organizzazione della giornata di sensibilizzazione.

La cataratta è una patologia oculare caratterizzata dall’opacamento del cristallino, una lente situata all’interno del bulbo, dietro l’iride, che determina un velo opaco che impedisce alla luce di raggiungere la retina, provocando una riduzione della vista. È una patologia molto comune che nasce fisiologicamente con l’avanzare dell’età, che però se non curata in tempo può causare seri problemi alla vista. Mentre il glaucoma è una malattia cronica e progressiva che colpisce il nervo ottico e che può portare alla perdita della vista, ed è la seconda causa di cecità al mondo dopo la cataratta.

“Sono profondamente onorata ed emozionata in occasione di questo service di prevenzione oculistica. Il nostro obiettivo principale sarà sempre quello di fare la differenza nella vita delle persone, promuovendo e sostenendo progetti locali ed internazionali, concentrandoci su alcuni obiettivi fondamentali che sono: la promozione della pace, il sostegno all’istruzione, la fornitura di acqua e strutture sanitarie in situazioni di emergenza, la salvaguardia di madri e bambini e il contrasto alle malattie – è quanto affermato dal Presidente del Club di Fiumicino, Catia Fierli, che ha aggiunto – Ogni azione che intraprendiamo avrà un impatto tangibile sulla nostra comunità cercando di sostenere sempre la salute e il benessere di ciascuno“.

“Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità l’Amministrazione Comunale di Fiumicino, che ha patrocinato l’iniziativa, tutta la dirigenza e il personale sanitario della Asl Rm3, Andrea Rustichelli, Corrado Innocenzi con il gruppo Hydra e l’Acis, Associazione Socio Culturale Isola Sacra Odv” conclude Catia Fierli