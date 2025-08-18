Fiumicino festeggia il successo di Dario Boi alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra

Il giovane talento di Granaretto premiato in Cina, il Sindaco Baccini: “Un successo che porta lustro alla nostra città”

È con grande orgoglio che l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità di Fiumicino si uniscono per celebrare il prestigioso risultato ottenuto da Dario Boi, giovane talento di Granaretto, alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO), svoltesi a Ji’ning, in Cina.

“Le sue straordinarie conquiste, la medaglia d’oro nella prova ITFI e la medaglia d’argento nella prova ESP, rappresentano un motivo di lustro per la nostra Città – commenta il Sindaco Mario Baccini – Un traguardo che non solo premia l’impegno e la dedizione di Dario, ma che diventa anche motivo di orgoglio per l’intera comunità”.

“A lui, alla sua famiglia e ai docenti dell’IIS Luigi Calamatta di Civitavecchia che lo hanno accompagnato in questo percorso – conclude il Primo Cittadino – va il nostro augurio per un futuro ricco di successi e soddisfazioni”.

(Foto dal web)