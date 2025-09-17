Caricamento...

Fiumicino, disciplina traffico per “Gusto Italia in Tour” dal 18 al 22 settembre

Per l’occasione verrà allestito un Villaggio del Gusto, con eleganti casette in legno dove i visitatori potranno scoprire il meglio del Made in Italy direttamente dai produttori e dagli artigiani.

Fiera delle Tipicità Italiane e Tradizione Artigiana”, una manifestazione patrocinata dal Comune di Fiumicino, è dedicata alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, delle eccellenze enogastronomiche italiane e dell’artigianato artistico e tradizionale del nostro Paese.
L’evento, che si svolgerà dalle 10 alle 24, ha già fatto tappa in alcune delle più belle città d’Italia, tra cui Caserta, Pompei, Salerno, Matera, Sapri e Ladispoli.

Il programma sarà arricchito da appuntamenti dedicati alle specialità gastronomiche del territorio, realizzati in collaborazione con gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero Paolo Baffi di Fiumicino.
Non mancherà lo spazio dedicato ai più piccoli, con il Teatro dei Burattini, che proporrà spettacoli di Pulcinella e altre marionette allegoriche.

Dal 18 al 22 settembre si svolgerà la manifestazione “Gusto Italia in Tour” – “Fiera delle Tipicità italiane e tradizione artigiana” – in via della Torre Clementina dalle 10 alle 24. Per permettere il regolare svolgimento dell’evento, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria:

  • Istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in via della Torre Clementina, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli e via Orbetello, su entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, dalle ore 6 di giovedì 18 settembre alle ore 15 di lunedì 22 settembre 2025 (comprensive delle attività di allestimento e smontaggio) e comunque fino al termine della manifestazione

  • Esclusi i mezzi di soccorso ed emergenza. Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.

Qualora la manifestazione termini prima di quanto previsto nella presente ordinanza, l’organizzazione potrà procedere a riaprire anticipatamente al traffico le zone interdette.

