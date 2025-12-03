Fiumicino dà il via al Natale: ecco le prime anticipazioni degli appuntamenti sul territorio

di Dario Nottola

Con il weekend lungo dell’Immacolata entrano nel vivo, sul territorio di Fiumicino, gli appuntamenti natalizi, diversi patrocinati dal Comune, nel solco della tradizione con Pro Loco, associazioni, parrocchie ecc. Al momento non è ancora esauriente il calendario degli appuntamenti, di cui forniamo le prime anticipazioni. Su iniziativa del Comune si stanno allestendo i primi maxi alberi natalizi sul territorio, che precedono altre situazioni che faranno vivere la magia del Natale.

Domani pomeriggio, alle ore 18, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini procederà all’accensione del grande albero di Natale, alto 6 metri e illuminato da oltre 8.000 luci, posizionato davanti all’ingresso della sede comunale in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Tutte le Pro Loco (Fiumicino, Fregene-Maccarese, Passoscuro, Testa di Lepre e Tragliatella, Focene, Torre in Pietra) hanno in rampa di lancio iniziative per famiglie e bimbi, tra l’8 dicembre e il 6 gennaio, che spaziano tra tradizione, mercatini, animazione, concerti, addobbi, accanto a proposte ludico-culturali.

Alcune anticipazioni:

In campo la Pro Loco di Fiumicino APS, che proporrà il mercatino artigianale denominato “Aspettando Natale” l’8 dicembre, in via della Torre Clementina, nel tratto compreso tra Palazzo Noccioli e via Orbetello.

Il 21 “Babbo Natale in motocicletta” in collaborazione con l’Associazione Templari di Fiumicino.

Il 6 gennaio, dalle 11 alle 18, la Pro Loco, in piazza Grassi, metterà in scena la 27/ma “Festa della Befana di Fiumicino 2026” con giochi, animazione, dolci per i bambini, abbinati a un mercatino di artigianato su via Torre Clementina. Altre sorprese potrebbero essere annunciate a breve.

In via Redipuglia, l’Agro di Isola Sacra riproporrà il Presepe Isolano, fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50, e che rimarrà esposto fino alla Befana. Il 13, alle 16.30, sarà presentato ufficialmente.

Il 21, alle 16.30, nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, il “Concerto di musica tradizionale” con le zampogne del Trio Calamus. Per la rassegna “Echi nel vento 2025” alla Messa la partecipazione speciale del “Coro della Vita – Centro Catalani” di Fiumicino, concerto seguito dal brindisi e dallo scambio di auguri.

Ancora Agro di Isola Sacra: lunedì 5 gennaio, alle 16.30, in piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, la tradizionale rappresentazione della Befana Isolana con la degustazione dei fagioli con le cotiche, dolciumi e vino.

Il 6 e 7 dicembre, dalle 10 alle 20, l’Associazione Il Cuore di Cristiano, La Salsedine in via della Scafa, invita ad “Aria di Festa” con la sesta edizione del Mercatino degli Artigiani, nella cornice di live performance, trucca bimbi, Babbo Natale ecc.

Il 7 dicembre, dalle 10 alle 20, Bucoliche Utopie propone il “Christmas Market” in via della Scafa 144 a Isola Sacra, con laboratori e proposte gastronomiche tutto il giorno.

Dal 6 all’8 dicembre, dalle 10 al tramonto, al Parco Avventura di Fregene ci sarà “Natale con il Grinch” con laboratori di ghirlande e pan di zenzero, oltre a una caccia al tesoro a tema.

A Fiumicino, in piazza Grassi, il 7 e 14 dicembre, dalle 9 alle 19, ci saranno i Mercatini di Natale con l’associazione L’Arte nel Cuore che, dalle 15 alle 17, ha invitato anche Babbo Natale per i più piccoli.

L’8 dicembre, dalle 9 alle 19, sempre in piazza Grassi, sarà la volta del mercatino artigianale dell’Associazione O.P.I.

A Fregene, con la Pro Loco, un evento di Natale si terrà nel weekend del 13 e 14 dicembre. Il 13 ci sarà il tradizionale appuntamento alla Casa della Partecipazione di Maccarese. Il 14 presso l’infopoint Pro Loco che, ormai da diversi anni, si trasforma nella casa di Babbo Natale.

Lunedì 8 dicembre, ad Aranova, Crescere Insieme ha in agenda, dalle 9 alle 20, in via Michele Rosi 203, presso il C.C. Tartaruga, il “Mercatino Artigianale di Natale” con, alle 15, spettacolo e animazione con Willy delle Meraviglie. Sarà presente Babbo Natale per accogliere i bambini con le loro letterine.

Il 13, dalle 10 alle 15, il Nuovo Comitato Cittadino di Focene proporrà “Quasi Natale” in viale di Focene 406 con stand artigianali, lavoretti ecc., mentre alle 11 arriverà Babbo Natale in bicicletta per le letterine.

Ancora il 13, nella parrocchia Nostra Signora di Fatima ad Aranova, alle 18.30, la seconda edizione del Coro Gospel “7 Hills” con la partecipazione straordinaria di Knagui.

Il 14 dicembre, dalle ore 10 alle 13, Fiumicino ospiterà “Una moto per tutti con Babbo Natale“, un evento solidale e inclusivo organizzato dai RM Bikers for Children e patrocinato dal Comune di Fiumicino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare ad alcuni ragazzi con disabilità un’esperienza unica e divertente: un giro in moto, della durata di circa 30 minuti, lungo le vie di Fiumicino, accompagnati dai bikers. La partenza è prevista da Largo Borsellino, lungo un percorso che proseguirà fino a Piazzale Mediterraneo. L’ultima tappa sarà in via Coni Zugna, presso la sede dell’Associazione “Insieme con i Disabili ODV”, dove si concluderà la mattinata all’insegna della condivisione e dell’amicizia.

Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 19, la Pro Loco Passoscuro si prepara a vivere la magia delle feste con “Natale a Passoscuro”, un evento dedicato alle famiglie e a tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera natalizia. La manifestazione si svolgerà a Piazza Villacidro con un ricco programma di appuntamenti, consultabile sulla locandina. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino. Si esibiranno i bambini del “Piccolo Coro di Passoscuro” della Scuola Primaria Erminio Carlini.

Non mancheranno momenti di divertimento, grazie all’animazione del Mago Sam che accompagnerà i più piccoli in un viaggio tra magia e incanto. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile incontrare Babbo Natale e i suoi elfi.

I visitatori potranno passeggiare tra i mercatini di Natale, aperti dalle 10, e gli stand gastronomici, attivi dalle 12, per condividere un pranzo o una merenda in un clima di festa.

Sempre il 14 la Pro Loco di Torre in Pietra invita alla “Festa di Natale” in via Francesco Marcolini 26, con alle 10 l’apertura del mercatino natalizio, alle 12 la gastronomia, mentre alle 16 arriverà Babbo Natale per la consegna delle letterine, la merenda e il ballo.

Anche la Maccarese Spa ha in cartellone alcuni appuntamenti per bambini e famiglie, con il clou della Befana che farà “scalo tecnico” al Castello San Giorgio il 4 gennaio, alle 17, per la tradizionale festa aspettando tutti i bimbi.

Gli eventi natalizi a Testa di Lepre, con la Pro Loco, saranno al via l’8 con l’addobbo dell’albero e le letterine a Babbo Natale; poi il Presepe Vivente che sarà in scena tre volte: il 14 “Arrivo di Giuseppe e Maria”, il 26 “Natività” e il 6 gennaio con l'”Arrivo dei Re Magi”. Il 1° gennaio il Concerto di Capodanno.

Sul fronte delle parrocchie di Fiumicino-Isola Sacra, Santa Maria Porto della Salute proporrà il 18 dicembre, alle 19, il Concerto di Natale del coro femminile.

A Santa Maria Stella Maris il 17 ci saranno i canti natalizi dei bambini del catechismo e lo spettacolo di Natale proposto dal Gruppo Scout; il 21, nel tardo pomeriggio, l’esibizione del coro parrocchiale e il 25 ci sarà il pranzo di Natale in chiesa per i poveri, in collaborazione con Sant’Egidio. Il 13 la parrocchia organizza una gita per visitare le luminarie di Gaeta.

La parrocchia Santa Maria della Divina Provvidenza ha in agenda un primo concerto natalizio con i cori parrocchiali sabato 20 dicembre alle 19.30; un secondo domenica 21, alle 17, con gli zampognari del “Trio Calamus” con l’animazione della Messa; ed ancora il Concerto dell’Epifania del coro Tiber (ex Alitalia) martedì 6 gennaio, alle 19, dopo la Messa.

Arriva Natale e, come sempre, il Parco Da Vinci torna a trasformarsi in un villaggio incantato dove ogni passo accompagna grandi e piccoli in un mondo di luci, spettacoli e creatività. L’obiettivo è – come di consueto – quello di regalare alla comunità del territorio (e non solo) un Natale ricco di esperienze accessibili, inclusive e indimenticabili. Il filo conduttore dell’intera programmazione di quest’anno è la magia degli elfi: simpatici e instancabili protagonisti che animano laboratori, spettacoli itineranti e incontri speciali, guidando il pubblico in un “viaggio magico” attraverso i grandi viali all’aperto del Parco. “Magico”: del resto non potrebbe essere diversamente anche solo per le favolose luminarie che si scorgono in lontananza grazie a installazioni gigantesche e scenografiche e, per il Natale 2025, proiettate anche in 3D. Sono queste a dare il via alla stagione, insieme alla pista di pattinaggio su ghiaccio vero, per la prima volta all’aperto. Già aperta la “Casetta di Babbo Natale” (nell’area Kasanova/Miniso) per accogliere i piccoli visitatori.

Fino al 5 dicembre un elfo custode permette l’accesso, anticipando la magia in arrivo: legni profumati, decori soffusi e angoli ovattati preparano l’atmosfera dei laboratori che iniziano sabato 6 dicembre. Spazi sicuri, accoglienti e caldi in cui i bambini possono trasformare i loro sogni in realtà. Come? Intrecciando lana e pannolenci per creare alberelli da appendere, costruendo palle di neve personalizzate con barattolini, brillantini e piccoli elementi decorativi. E ancora, disegnando, incollando e colorando sotto la guida attenta degli elfi del Parco. Oltre ai laboratori, la Casetta ospita attività uniche per tutta la famiglia che continuano anche dopo il 25 dicembre:

“Christmas Virtual Game Experience”: un angolo dedicato alla realtà virtuale, con giochi natalizi per tutte le età, con personale esperto di supporto.

“Videomessaggi dal Polo Nord”: tramite un numero dedicato, le famiglie possono far recapitare gratuitamente un videomessaggio personalizzato da Babbo Natale ai loro bambini.

“La buca delle lettere”: l’iconico angolo dove i piccoli possono imbucare la propria letterina o il proprio messaggio di auguri, imparando attraverso il gioco il valore della gratitudine.

Dal 2 al 6 gennaio: “Laboratori della Befana”: pennelli, acquerelli e piccoli ritagli di stoffa permettono ai bambini di creare il proprio ritratto personalizzato della Befana. Con l’aiuto degli elfi realizzano anche piccole scope portafortuna.

Il 6 dicembre è anche il giorno in cui sarà inaugurato il Mercatino di Natale (nell’area tra La Paranza e Roadhouse): composto da piccole casupole dedicate all’artigianato, con tante idee regalo, profumi speziati e prodotti del territorio. Mentre domenica 7 dicembre inizieranno i tanti spettacoli itineranti che rendono la passeggiata tra i viali del Parco ancora più speciale. Il via lo danno inevitabilmente gli elfi con danze, sketch comici, piccoli trucchi scenici e racconti fantastici, in cui narrano come la magia del Da Vinci sia custodita nel “Grande Albero del Nord” (spettacolo che torna il 14 dicembre). Il giorno dell’Immacolata invece (8 dicembre) sarà dedicato al Carosello di Natale e all’incontro con Babbo Natale. Il primo porta in scena atmosfere da antica fiera: musiche vintage, personaggi in abiti ottocenteschi, piccole performance teatrali itineranti; mentre quello con Babbo Natale è un appuntamento amatissimo in cui i bambini possono parlare con il grande uomo dalla barba bianca, consegnare la loro letterina e scattare una foto ricordo. (L’iniziativa si ripeterà anche il 13, 14, 20, 21, 22 e 23 dicembre.)

Il 21 dicembre vanno in scena i Gingerman Friends: una squadra di omini di pan di zenzero che, tra musica e danze, racconta ai bambini la favola del “Forno Magico” da cui sono usciti per partecipare alla festa.

Il 28 dicembre invece una troupe di elfi-acrobati animerà il Da Vinci con piccole esibizioni circensi, numeri a sorpresa e interazioni divertenti con il pubblico: un finale d’anno esplosivo e gioioso.

Ma i giochi al Parco non si chiudono con la fine dell’anno. Anzi, il 3 gennaio sarà il momento di un grande appuntamento: il Meet & Greet con Bo & Bobo, le due amate mascotte del canale Boing che arrivano al Da Vinci per incontrare i loro piccoli fan. Foto, abbracci, autografi e momenti divertenti rendono l’atmosfera vivace e carica di entusiasmo. Il giorno dopo sarà possibile incontrare un vero cantastorie che, con il suo libro illustrato e la chitarra, racconta fiabe e leggende natalizie da tutto il mondo.