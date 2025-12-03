Fiumicino celebra Santa Barbara. Alla cerimonia presenti autorità religiose, civili e militari

L’Assessore Stefano Costa: “Un tributo a chi garantisce sicurezza sul mare e sul territorio”

In occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei marinai, dei vigili del fuoco, degli artiglieri e di tutti coloro che svolgono professioni esposte a pericoli improvvisi, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa, ha preso parte alla Santa Messa celebrata presso la sede della Capitaneria di Porto di Viale Traiano. Alla cerimonia erano presenti autorità religiose, civili e militari, tra cui il Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto di Fiumicino, Emilio Casale.

“Una ricorrenza che ci ricorda il valore del servizio, del sacrificio e della dedizione di uomini e donne che ogni giorno garantiscono sicurezza sul mare e sul territorio – sottolinea l’Assessore – Ringrazio la Capitaneria di Porto per l’accoglienza e per il lavoro che svolge quotidianamente a tutela dei cittadini e dell’ambiente.”