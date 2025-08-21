Fiumicino apre le porte a location d’eccellenza per matrimoni e unioni civili

Un invito dal Comune di Fiumicino a privati e realtà locali, per mettere a disposizione spazi suggestivi e di pregio

Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo rivolto a soggetti privati interessati a concedere in comodato d’uso gratuito locali e pertinenze di particolare pregio storico, culturale, ambientale o turistico, al fine di istituire uffici separati dello stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili.

I locali messi a disposizione dovranno essere funzionalmente idonei allo svolgimento delle cerimonie e ricadere nel territorio comunale.

L’avviso è di tipo esplorativo e non comporta l’obbligo per l’Amministrazione di procedere con l’assegnazione. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro i termini e secondo le modalità specificate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino … CLICCA QUI