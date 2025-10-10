Fiumicino: ampliati gli orari degli sportelli anagrafe per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

Dal 13 ottobre aperti anche la mattina di lunedì, mercoledì e venerdì per ridurre i tempi di attesa dei cittadini
Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, al fine di garantire una maggiore emissione delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) e ridurre i tempi di attesa per i cittadini, è stato ampliato l’orario di apertura degli sportelli anagrafe esclusivamente per questo servizio.
A partire dal 13 ottobre, il servizio di rilascio delle carte d’identità sarà quindi disponibile nelle giornate di: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30.
Restano invariati gli orari di apertura pomeridiana già in vigore, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17.
L’estensione degli orari riguarda unicamente il rilascio della carta d’identità elettronica e non coinvolge altri servizi anagrafici, quali certificazioni, dichiarazioni di residenza, autentiche di firma o atti dello Stato Civile. Si tratta di una misura volta a potenziare il numero di appuntamenti per l’accesso al servizio di identificazione personale.