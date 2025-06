Fiumicino, 22 giugno: modifiche alla viabilità per il “Raduno Fiumicino-Fregene – Vespa Club”

Divieti su via Torre Clementina fino al termine della manifestazione

In occasione del “Raduno Fiumicino-Fregene – Vespa Club”, organizzato dalla Pro Loco di Fiumicino, nella giornata di sabato 22 giugno 2025 verranno adottate modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Le disposizioni riguardano tutti i veicoli, compresi quelli muniti di permessi in deroga ai divieti.

A partire dalle ore 06:00 e fino alle 11:00, o comunque fino al termine della manifestazione, sarà in vigore:

il divieto di transito veicolare e

e il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, inclusi gli stalli di sosta,

nel tratto di Via di Torre Clementina compreso tra Via di Santa Maria Porto della Salute (esclusa) e Via Orbetello (esclusa).

Durante lo stesso periodo, tutti i varchi di accesso e uscita del tratto interessato saranno interdetti al traffico veicolaremediante l’installazione di transenne. Fanno eccezione i mezzi di emergenza e soccorso, che potranno transitare per garantire la pubblica incolumità.

Dalle ore 10:00 e fino al termine della manifestazione, saranno previste chiusure al traffico veicolare limitatamente al tempo di passaggio dei partecipanti lungo il seguente percorso:

Via della Torre Clementina, Via del Canale, Via della Foce Micina, Via delle Ombrine, Ponte 2 Giugno, Viale Traiano, Via Fiumara, Via del Faro, Via Fontana, Via di Villa Guglielmi, Via della Scafa, Ponte 2 Giugno, Via Portuense, Viale Coccia di Morto, Via delle Acque Basse, Via delle Idrovore di Fiumicino, Viale di Porto, Via della Veneziana, Viale Castellammare, Via Sestri Levante, Via Jesolo, Lungomare di Ponente, Via della Pineta di Fregene, Viale Castel San Giorgio, Via del Buttero, Viale Maria, fino al Castello di Maccarese.

In caso di conclusione anticipata della manifestazione rispetto all’orario previsto, l’organizzazione potrà procedere alla riapertura al traffico delle aree interessate, previa rimozione dei dispositivi di interdizione.