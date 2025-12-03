Caricamento...

mercoledì, 3 Dicembre 2025

Fiumicino, domani l’accensione del nuovo albero di Natale alto 6 metri e decorato con oltre 8.000 lucidi davanti al Comune

Alle 18 il Sindaco Mario Baccini darà il via ufficiale alle festività

 

Domani, alle ore 18, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini accenderà il grande albero di Natale installato di fronte all’ingresso della sede comunale in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

 

L’albero, alto 6 metri e impreziosito da più di 8.000 luci, rappresenta il simbolo dell’avvio ufficiale delle festività natalizie in città.

 

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza: un’occasione per ritrovarsi, vivere insieme l’atmosfera del Natale e inaugurare il periodo delle celebrazioni con un momento di condivisione e partecipazione.

 

 

