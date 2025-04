Festival di Cannes: “Fuori” di Mario Martone rappresenta l’Italia

La Commissione Cinematografica è entusiasta per il risultato raggiunto dal film, girato in parte a Fregene e Maccarese

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino desidera esprimere le più sincere congratulazioni al regista Mario Martone per la recente notizia riguardante la partecipazione in concorso al Festival di Cannes del film “Fuori”.

La pellicola, con protagoniste Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis, è stata, infatti, girata in parte proprio presso le località di Fregene e Maccarese, con la collaborazione tra la società di produzione The Apartment, Rai Cinema e la Commissione Cinematografica di Fiumicino.

Il Direttore Alessandro De Nitto ha collaborato con la produzione nella scelta delle location sul territorio, optando per alcuni scorci marinari di Fregene per girare alcune scene raffiguranti un momento conviviale tra le tre protagoniste, accompagnate dall’attore Antonio Gerardi. Emblematica è stata anche la scelta di diverse arterie tra Maccarese e Fregene che fanno sfondo alla clip di presentazione del film di Mario Martone, il quale racconta la drammatica storia, profondamente umana, dell’esperienza carceraria vissuta dalla scrittrice Goliarda Sapienza a seguito di un arresto per furto di gioielli. Nelle sequenze girate sono riconoscibili alcune strade del territorio dove le protagoniste sfrecciano a bordo di una fiammante cabrio, impersonando una scena di estrema felicità e libertà.

Il film “Fuori” è stato selezionato per il concorso della 78.ma edizione del Festival di Cannes, in programma nella Città della Costa Azzurra dal 13 al 25 maggio. A presiedere la giuria del Festival l’attrice francese Juliette Binoche.

La Commissione Cinematografica è entusiasta per il risultato raggiunto dal film con l’auspicio di portare in Italia e nel nostro territorio la bellissima palma d’oro di Cannes. La stessa Commissione, dopo un periodo di fermo causato dalla crisi del settore produttivo cinematografico, sta avviando una serie di progetti sul territorio riguardanti nuove fiction e film.