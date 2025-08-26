Festa Patronale Santa Maria Madre della Divina Provvidenza

Quattro giorni di devozione, spettacoli ed aggregazione per la Patrona dell’Isola Sacra, dei Contadini e del Grano

Al via, giovedì 28 agosto, la tradizionale Festa della Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, Patrona di Isola Sacra, dei Contadini e del Grano.

Con le luminarie già accese su un tratto di via della Scafa, saranno quattro giorni di appuntamenti di fede, spettacolo ed aggregazione comunitaria, fino a domenica 31 agosto, con il suggello dei fuochi pirotecnici, ma con una coda Domenica 7 settembre, quando ci sarà la suggestiva e tradizionale Processione dei Carri delle famiglie contadine isolane.

Con tanti volontari in campo, una tradizione legata da decenni con la comunità cittadina ed agricola nel cuore di Isola Sacra, e che chiude la serie dei festeggiamenti estivi delle parrocchie di Fiumicino, aperti tra fine maggio e giugno da quelli di Santa Paola Frassinetti e Santa Maria Stella Maris, passando, a Ferragosto, per Santa Maria Porto della Salute.

“La festa patronale è un momento d’incontro caratterizzato dal reciproco riconoscersi come fratelli che supera le divisioni sociali, economiche, politiche, di razza, età e cultura. Partecipare alla festa non significa solo vivere un momento di svago, ma anche rafforzare i legami che ci uniscono e ritrovare il senso di appartenenza a questa terra”.

È il messaggio lanciato dal parroco Enrico Spano, in occasione della presentazione degli appuntamenti, patrocinati dal Comune di Fiumicino, a sottolineare il fine unico ed emblematico della manifestazione: fare comunità sotto la protezione della patrona dell’Isola Sacra, dei contadini e del grano. Un’occasione preziosa per la comunità di Isola Sacra e non solo per incontrarsi, rafforzare i legami esistenti e crearne di nuovi.

Giorni di festa, divertimento, preghiera e riflessione condensati in un programma che alterna funzioni religiose con altrettanti momenti di svago.

PROGRAMMA RELIGIOSO – Il programma religioso avrà due momenti centrali di devozione: domenica 31 agosto, alle 17.30, la solenne processione a piedi nel quartiere, con l’Immagine Sacra della Madonna, seguita dalla Celebrazione Eucaristica. Domenica 7 settembre, alle 15, invece, ci sarà la suggestiva e tradizionale Processione dei Carri delle famiglie contadine isolane. Il percorso toccherà le principali vie del territorio dell’Isola Sacra, con partenza dal piazzale della parrocchia.

PROGRAMMA SPETTACOLI – Il programma degli spettacoli e di aggregazione sarà al via nella giornata di giovedì 28 Agosto con l’apertura della Pesca di Beneficenza e degli stand alle ore 20. La serata, alle 21, proseguirà all’insegna del ballo con lo spettacolo di danza presentato dalla scuola “Milleluci Dance”. Venerdi 29, alle 21, torna il grande teatro della Compagnia teatrale affiliata alla Pro Loco di Fiumicino, “I Proloquaci”, con lo spettacolo “Stamo a Roma..Artro che Hollywood”. Una nuova avvincente e divertente proposta dopo aver messo in scena, negli ultimi anni, spettacoli come “Forza Venite Gente”, “Rugantino”, “Mamma mia!”, “Footloose”, “Musica Sorelle” , ecc.

Sabato 30, alle 21, sul palco arriva il “Manicomic Show”, con Lallo Circosta e Luciano Lembo.

Domenica 31, alle 21, Ballando sotto le stelle con Simona e Roberto. La serata si concluderà alle 22.45 con lo spettacolo pirotecnico ed alle 23.30 con l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria, che faranno calare il sipario sulla kermesse.

Tutte le sere, inoltre, si potranno gustare le prelibatezze della cucina e del “maxi braciere” ai tavoli del ristorante “Aggiungi un posto a tavola”, a fare da contorno ad un evento sempre dedito al sorriso ed alla gioia.