Festa Patronale dell’Assunzione: il programma delle celebrazioni del 14 e 15 agosto a Fiumicino e Fregene

Venerdì 15 alle 18:30 l’imbarco della Sacra Immagine della Madonna per la tradizionale processione a mare
Programma delle celebrazioni, del 14 e 15 agosto, in occasione della Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
GIOVEDI 14 AGOSTO
FREGENE Alle 18, presso l’Area Sacra all’interno della Pineta di Fregene, si celebrerà la Messa Solenne dedicata alla Beata Vergine Maria. Alla funzione religiosa presenzierà il Sindaco Mario Baccini. Seguirà la tradizionale processione fino alla Parrocchia dell’Assunzione.
FIUMICINO Alle 18, presso la Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, a Fiumicino, si terrà la Santa Messa in onore dei Caduti in Mare, seguita da una processione fino al Monumento ai Caduti in Piazza Grassi, dove sarà deposta una corona di alloro dall’Assessore Stefano Costa. Si proseguirà fino al parco vicino la Capitaneria di Porto, angolo Viale Traiano e Via Alessandro Cavriani, per la deposizione di una seconda corona.
VENERDI 15 AGOSTO
FIUMICINO 15 agosto, giornata della Festa Patronale dell’Assunta, sarà celebrata la Messa Solenne dal Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, Gianrico Ruzza, alle 17:00, presso la Parrocchia Santa Maria Porto della Salute, in Via della Torre Clementina, 72. Alla funzione religiosa parteciperà il Sindaco Mario Baccini.
Alle 18:00, prenderà il via la processione con partenza dalla parrocchia. Alle 18:30, è previsto l’imbarco presso la Passerella pedonale, con il tradizionale lancio in mare della corona, in memoria dei Caduti in Mare. Il rientro è previsto per le 19:30, con la benedizione finale impartita dal Vescovo.