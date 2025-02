Festa di Carnevale a Torre in Pietra: balli, laboratori e animazione per i bambini

Appuntamento sabato 1° marzo alle 15:00 in via Francesco Marcolini 26

Sabato 1° marzo, alle ore 15:00, in via Francesco Marcolini 26, si terrà la “Festa di Carnevale”, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Torre in Pietra. Durante l’evento, sono previsti balli, laboratori creativi e animazione per i bambini.