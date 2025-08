Ferragosto: conto alla rovescia per l’evento di devozione più tradizionale di Fiumicino

Pronto il Programma della “Festa dell’Assunta”, organizzata dalla parrocchia Santa Maria Porto della Salute

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per la Festa Patronale della Madonna Santissima Assunta, l’evento di devozione più tradizionale di Fiumicino, organizzato dalla parrocchia Santa Maria Porto della Salute. Sarà il peschereccio “Nonno Ciro” a trasportare la Sacra Immagine della Madonna per la tradizionale processione a mare di Ferragosto. Un rito che ha quasi un secolo di storia.

Le celebrazioni per la solennità dell’Assunta saranno al via, nella parrocchia, lunedi 11 agosto, alle 21, con la Processione con la Statua della Madonna per alcune vie della Parrocchia senza “concorso del popolo”. Tra i vari riti della settimana, giovedì 14, alle 18, la S. Messa per tutti i Caduti in guerra ed in mare con la deposizione delle corone di alloro al monumento di Piazza Grassi ed al Monumento dei Marinai d’Italia in viale Traiano.

Giovedì 15 agosto, alle 17, la S. Messa solenna presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, che sarà seguita, per l’appunto, dalla suggestiva Processione a mare. La Sacra immagine della Madonna, trasportata dai pescatori su via Torre Clementina, sarà imbarcata poi sul peschereccio. Faranno da cornice imbarcazioni da pesca ed unità della Capitaneria di Roma e militari.

Le banchine del porto canale saranno le tribune naturali per ospitare le migliaia di fedeli e visitatori che assisteranno al rito di Ferragosto. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare. Alle 23, sul molo del porto canale, in via Torre Clementina, ci sarà, ed è un ritorno dopo diversi anni, lo spettacolo dei fuochi artificiali organizzato dal Comitato della parrocchia. Per il programma civile, si attendono le comunicazioni dell’amministrazione comunale.

“La certezza che Maria è assunta in cielo, porta il credente ad una duplice considerazione – è il saluto del parroco, Leonardo Ciarlo – ha tutti i motivi per guardare con serenità non solo al presente, ma anche e soprattutto all’avvenire in quanto la potenza del male non sconfigge l’amore di Dio; la morte non sconfigge la vita; la menzogna non sconfigge la verità. ed ha la certezza che la nostra realtà di uomini non è destinata alla distruzione, ma alla gloria. Con l’Assunzione di Maria celebriamo una nuova Pasqua in quanto festeggiamo la vittoria sulla morte di Maria e di tutta l’umanità, riaffermiamo la dignità e la santità del nostro corpo destinato a risorgere e celebriamo la massima partecipazione della persona umana alla gloria del Risorto e riveliamo al mondo la nostra speranza nel destino dell’uomo di essere glorificato con Cristo.”La nostra festa patronale è un’occasione ulteriore per pensare al nostro futuro, proiettato verso l’eternità e quindi, come dice S. Paolo, il nostro è verso le cose visibili, che sono di un momento, ma verso le cose invisibili che sono eterne. Buona Festa dell’Assunta” conclude Padre Leonardo Ciarlo.

PROGRAMMA RELIGIOSO

Lunedì 11 Agosto Ore 21 Processione con la Statua della Madonna per alcune vie della Parrocchia senza concorso di popolo. Via Torre Clementina, Via del Canale, Via G.B. Grassi, Via degli Orti, Via del Serbatoio, Via del Pesce Luna, Via I. Noccioli, Via I. Salviani, Via della Pesca, Via I. Noccioli, Via I. Salviani, Via T. Crudeli, Via delle Conchiglie, Via della Foce Micina, Largo dello Spinarello, Via delle Spigole, Via Giorgio Almirante, Via dei Merluzzi, Via Coccia di Morto, Via Portuense (S), Via F. Ruffo di Calabria, Via C. d’Ascanio, Via M. Calderara, Via G. Miraglia, Via Remo La Valle, Via Portuense, Via degli Orti, Via S. Maria della Salute, Via torre Clementina.

TRIDUO DI PREPARAZIONE

Lunedì 11 Agosto Ore 18,30 S. Rosario e Adorazione Eucaristico

Martedì 12 Agosto Ore 18, 00 S. Messa per tutti i parrocchiani defunti, a seguire S. Rosario con Adorazione Eucaristica

Mercoledì 13 Agosto Ore 18, 00 S. Messa per i parroci e sacerdoti defunti, a seguire S. Rosario co Adorazione Eucaristica

Giovedì 14 Agosto Ore 18,00 S. Messa per tutti i caduti in guerra e in mare con deposizione della corona al monumento di Piazza Grassi e al monumento dei Marinai d’Italia in Viale Traiano. S.Rosario con Adorazione Eucaristica

Venerdi 15 Agosto “Festa dell’Assunta” S. Messe Ore 8,00; 10,00; 11,30; Ore 17,00 S. Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gianrico Ruzza. Segue Processione al Mare e al rientro S. Messa.