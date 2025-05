Divieto di usi impropri di Acqua Potabile durante il periodo estivo

Si invita la cittadinanza a farne un uso parsimonioso per garantire il fabbisogno idrico essenziale per tutti

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino informa la cittadinanza che, a seguito della comunicazione ricevuta da ACEA ATO2 e, considerata la necessità di garantire un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica durante il periodo estivo, è stato disposto il divieto assoluto di utilizzo improprio dell’acqua potabile proveniente dalla rete comunale di distribuzione.

Nello specifico, è vietato l’utilizzo dell’acqua potabile per:

– Irrigazione di orti e giardini;

– Riempimento di piscine mobili o da giardino;

– Lavaggio di automobili, cicli e motocicli;

– Qualsiasi uso ludico o diverso da quello strettamente legato al servizio personale.

Sono esclusi dal divieto:

– Gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi pubblici e aree cimiteriali, ove l’organizzazione del servizio non consenta l’irrigazione in orario notturno;

– I prelievi effettuati per i servizi pubblici, per l’igiene urbana e da parte dei soggetti economici per i quali l’acqua rappresenti un elemento indispensabile per l’attività

Si invita la cittadinanza a fare un uso parsimonioso dell’acqua, evitando sprechi e comportamenti non conformi, al fine di garantire il fabbisogno idrico essenziale per tutti, specialmente nei mesi più caldi.

