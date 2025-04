Contributi per il Sostegno alla Locazione 2024: al via le domande nel Comune di Fiumicino

Il contributo è rivolto a cittadini residenti a Fiumicino, oppure residenti in altri Comuni ma domiciliati a Fiumicino

Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che a partire dallo scorso 7 aprile, fino al 9 maggio 2025 è possibile presentare la domanda per accedere al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2024.

Il contributo è rivolto a cittadini residenti a Fiumicino, oppure residenti in altri Comuni ma domiciliati a Fiumicino per comprovate esigenze di studio o lavoro, che siano titolari di un regolare contratto di locazione per un alloggio sito nel territorio comunale e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

L’importo del contributo sarà pari al 40% del canone annuo di locazione pagato nel 2024, come documentato dalle ricevute allegate alla domanda, e comunque non superiore a 2mila euro per ciascun beneficiario.

Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line tramite il sito istituzionale del Comune di Fiumicino, nella sezione “Servizi”, accedendo con SPID o CIE.

Tra i principali requisiti richiesti:

– Cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno valido per cittadini extra-UE;

– Residenza o domicilio per motivi documentati nel Comune di Fiumicino;

– Contratto di locazione regolarmente registrato per l’anno 2024;

– ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 14mila euro con incidenza del canone superiore al 24%;

– Assenza di proprietà immobiliari adeguate, altri contributi per l’affitto o assegnazioni di edilizia residenziale pubblica.

Al termine dell’istruttoria, verranno pubblicate online la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi.

Per accedere al servizio … clicca qui

(Immagine da web)