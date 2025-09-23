Caricamento...

Clementina conquista il Gambero Rosso: Fiumicino brilla nell’enogastronomia

Califano: “Un premio che celebra il lavoro di Luca e racconta l’eccellenza del nostro territorio”

 

La Pizzeria Clementina di Fiumicino si è aggiudicata il premio speciale Gioiella “I migliori menù degustazione” dell’autorevole guida Pizzerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Contestualmente, al locale è stato confermato il prestigioso riconoscimento dei Tre Spicchi, con 95 punti.

 

“Premi che celebrano il lavoro di Luca e della sua squadra e testimoniano la grande ricerca delle materie prime, della lavorazione degli ingredienti e l’abbinamento ai vini che raccontano storie ed eccellenze del nostro territorio – sottolinea la consigliera regionale Michela Califano – Fiumicino è da anni una località di chef e ristoratori di altissimo livello, un Comune che ha una storia di arte culinaria ed enogastronomia ormai consolidata e di primissimo piano. Con Luca, e come tanti prima di lui e insieme a lui, Fiumicino è protagonista. Fiera di essere figlia di questa bellissima terra che va tutelata e rispettata”.

 

 

 

 

Califano Luca Pezzetta Pizzeria Clementina
