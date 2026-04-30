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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 30 Aprile 2026

CIE: aperture straordinarie a maggio per il rilascio della carta d’identità elettronica

Servizio dedicato ai residenti di Fiumicino in vista della dismissione della carta cartacea prevista per il 3 agosto

 

In vista della progressiva dismissione della carta d’identità cartacea prevista per il prossimo 3 agosto, il Comune di Fiumicino ha programmato una serie di aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

 

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

 

Sabato 9 maggio – sede di Palidoro (Piazza SS. Filippo e Giacomo n. 19)
Domenica 10 maggio – sede di Fiumicino (Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, ingresso dal civico 80)
Sabato 16 e Domenica 17 maggio – sede di Fiumicino
Sabato 23 maggio – sede di Palidoro
Domenica 24 maggio – sede di Fiumicino

 

L’orario di apertura sarà dalle 9:00 alle 13:00, con un massimo di 60 CIE rilasciate per ciascuna giornata.

 

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Fiumicino in possesso di carta d’identità cartacea, che dovrà essere consegnata allo sportello al momento della richiesta.

 

Per il rilascio è necessario presentarsi muniti di una fototessera recente

 

Il costo della nuova Carta d’Identità Elettronica è di € 21,95 (di cui € 16,79 destinati al Poligrafico dello Stato per la produzione e spedizione del documento, oltre ai diritti fissi e di segreteria).

 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente allo sportello tramite carta di credito, Bancomat o carta prepagata.

 

 

 

 

 

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Tags
carta identità Cie
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