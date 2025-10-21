Caricamento...

martedì, 21 Ottobre 2025

Ciak a Fiumicino! Il cinema va a caccia di nuovi protagonisti

Due giornate di casting tra Fiumicino e Passoscuro per scoprire nuovi talenti

 

Una società di produzione cinematografica, in collaborazione con la Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, ha organizzato per domani, mercoledì 22 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 una casting call per un nuovo importante progetto cinematografico che si girerà prevalentemente nel territorio locale.

 

Il casting si terrà a Fiumicino, in Via del Porto di Claudio, 9. Si ricercano uomini e donne dai 18 anni in su e bambine e bambini tra i 6 e i 14 anni. Le figure ricercate potranno essere impegnate come comparse e per piccoli ruoli.

 

La casting call si ripeterà anche il giorno successivo dalle ore 14.00 alle 18.00 nella località di Passoscuro, presso la Parrocchia di Sant’anna, in Via Florinas, 55.
Per maggiori informazioni fiumicinocinema@gmail.com

 

 

