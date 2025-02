“Choco Italia in Tour” a Fiumicino: prevista una disciplina di traffico provvisoria su un tratto di via Torre Clementina

Divieto di transito previsto nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli e via Orbetello

A Fiumicino, da giovedì 27 febbraio a sabato 1° marzo prenderà il via l’evento “Choco Italia in tour“. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Dalle ore 06.00 di mercoledì 26 febbraio alle pre 15.00 di lunedì 3 marzo, e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Torre Clementina, nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli (Via delle Ombrine) e Via Orbetello (escluse), in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio. Esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.