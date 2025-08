Cambio al vertice dell’Autorità Portuale: Raffaele Latrofa è il nuovo Commissario

“Il Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale deve tornare ad essere strategico nel panorama nazionale”

di Fernanda De Nitto

Questa mattina la presentazione ufficiale del nuovo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Ing. Raffaele Latrofa, che ha incontrato, nel corso di una conferenza stampa, i responsabili della comunicazione territoriale, al fine di indicare alcune linee guida del suo nuovo mandato.

Il Commissario, in attesa della conclusione dell’iter parlamentare che lo porterà a divenire presidente, rimarrà in carica per i prossimi quattro anni.

Latrofa sarà alla guida dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, amministrati precedentemente da Pino Musolino, oggi divenuto nuovo amministratore delegato di Alilauro, storica compagnia di navigazione leader nei collegamenti marittimi partenopei e verso le isole.

Il neo presidente, pisano doc, ingegnere civile, è sempre stato impegnato sia in ambito politico che lavorativo, in particolare nei settori dei Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica, distinguendosi per la sua professionalità ed attenzione ai territori.

“Mi aspetta un’entusiasmante sfida di grande responsabilità istituzionale che affronto con determinazione, attenzione e soprattutto ascolto – ha dichiarato il neo commissario Ing. Latrofa, nel corso della conferenza stampa – Nella prima fase iniziale provvederò ad assicurare la continuità amministrativa, incentivando un metodo di lavoro improntato al confronto costruttivo e all’efficienza. Le sfide complessive che si prospettano nel futuro dell’Autorità debbono essere tramutate in opportunità di crescita sostenibile e di sviluppo strategico“.

Il neo commissario ha inoltre delineato alla stampa alcune priorità del suo mandato, tra cui: il completamento delle opere infrastrutturali già finanziate ed in itinere tra Civitavecchia e il nuovo porto commerciale di Fiumicino; la riorganizzazione interna, la semplificazione amministrativa e la ricognizione delle competenze, con la digitalizzazione dei processi e la valorizzazione del personale; la promozione della transizione energetica e della sostenibilità ambientale; l’attuazione della Zona Logistica Semplificata del Lazio mediante sportello unico e promozione delle aree retroportuali; intermodalità e connessione ferroviaria dei tre porti.

“Alla base del buon funzionamento di un’Autorità vi è lo snellimento delle pratiche burocratiche, più veloci, con una semplificazione dei flussi mediante efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa – ha affermato l’Ing. Latrofa – Rispetto alle opere infrastrutturali collaborerò, attraverso la mia esperienza, per supportare i tecnici, attivando altresì, un tavolo permanente con i Rup, rendendo cantierabili tutti i progetti strategici. Vorrei avviare un nuova modalità di relazione con il territorio che parta dall’incontro con le istituzioni locali, la Capitaneria di Porto, gli operatori economici e i rappresentanti delle forze sociali. La mia nuova idea di Autorità è quella di essere un punto di raccordo tra sviluppo economico, tutela ambientale e legalità, dove i porti siano veramente il cuore pulsante di tutti i territori, non semplici recinti doganali. Proporrò anche la creazione di un ufficio per la progettazione europea e l’innovazione, dedicato all’intercettazione dei fondi europei, ponendomi come obiettivo quello di far diventare l’AdSP protagonista nel contesto portuale mediterraneo ed europeo”.

“I nostri porti – aggiunge – dovranno essere in grado di attrarre investimenti, creare lavoro e generare sviluppo per i territori. Civitavecchia in questo sarà il porto crocieristico ed energetico della capitale, Fiumicino, invece, la porta logistica complementare, mentre Gaeta sarà un polo commerciale dinamico e integrato. Da subito mi impegnerò ad incontrare i sindaci, i referenti della Regione Lazio, i sindacati, gli operatori e tutti i soggetti coinvolti, al fine di promuovere un effettivo dialogo istituzionale, in cui credo profondamente, fondato sull’ascolto dei territori”.

“Il Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale deve tornare ad essere strategico nel panorama nazionale, lavorando tutti insieme con responsabilità, serietà, verità e coraggio” ha concluso l’ing. Latrofa

Al termine della presentazione, il neo commissario ha lasciato i presenti impegnandosi, entro l’autunno, a rendere pubblici i primi risultati del suo mandato mediante una relazione dettagliata sulle opere in corso e in via di sviluppo per Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta.