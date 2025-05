Buon compleanno, oggi Fiumicino-Online spegne le sue prime 25 candeline

Un traguardo che ci inorgoglisce e che ci dà la passione e la grinta necessarie al raggiungimento di nuovi obiettivi, sogni e responsabilità

Oggi Fiumicino-Online spegne le sue prime 25 candeline. Siamo felici e molto commossi di poter condividere con tutti voi questo traguardo, che ci inorgoglisce e che ci dà la passione e la grinta necessarie al raggiungimento di nuovi obiettivi, sogni e responsabilità.

All’alba del nuovo millennio, il 25 maggio del 2000, salpò questa nostra avventura nel mondo del web, con l’obiettivo di divulgare e far conoscere ai nostri concittadini, ma non solo, le ricchezze, i valori, le aspirazioni, le tradizioni, le trasformazioni di questo bellissimo territorio, allora “giovanissimo” Comune dopo il distacco amministrativo da Roma nel 1992, ma così ricco di cultura millenaria e carico di tracce storiche del passato, di sacrifici di lavoratori, oltre che di grandi gemme naturalistiche.

Fiumicino-Online ha mosso i suoi primi passi, come una piccola creatura, “pioniera” del pianeta del web, che, in pochi anni, ha vissuto una continua e crescente trasformazione ancora in atto verso una comunicazione sempre più dinamica e veloce. Un mondo, quello dell’informazione web, pieno di spunti ma anche di “pericoli” se non si rispettano le regole base di un giornalismo che deve stare in costante guardia dalle fake news, dalle lusinghe del “tutto e subito”, a scapito di un’informazione che deve essere, invece, certamente puntuale ma sempre verificata, obiettiva e sana.

Ci preme garantire, e ci sforziamo di farlo ogni giorno, una comunicazione equilibrata, non urlata, rispettosa, equidistante, spaziando tra la cronaca, la cultura, l’ambiente, la sanità, lo sport, il sociale, l’associazionismo, lo sport ed il mondo religioso. Prestiamo particolare attenzione alle categorie più fragili, mettendo in primo piano i passi in avanti che il nostro territorio compie, valorizzandoli, ma non senza venir meno ad un ruolo di stimolo, pungolo e di consiglio alle Istituzioni ed a chi ha compiti di responsabilità, con la certezza che uno scambio di opinioni costruttivo possa essere di sostegno alla crescita ed al miglioramento sociale e di vivibilità.

La promessa è che, insieme, anche grazie ai suggerimenti di Voi cari lettori e simpatizzanti, si possa percorrere ancora meglio la strada di questa avventura, sperando di rispondere, con il giusto senso di responsabilità e condivisione, alle sfide del presente e del futuro che ci attendono, in una città ed in un territorio sempre più strategici ed apprezzati, come testimonia la crescente presenza di nuovi abitanti e di turisti, anche stranieri.

Confidiamo nel fatto che Fiumicino sappia evolversi con equilibrio, sostenibilità, rispetto dell’ambiente, servizi dedicati e un adeguato sviluppo socio-culturale. Auspichiamo che potremmo beneficiare di strutture adeguate alle esigenze di una società in continua evoluzione; di sana aggregazione, che coinvolga soprattutto i giovani, affinché siano al centro della visione e delle politiche locali.

Ringraziamo di cuore tutti i nostri lettori che, con affetto ci seguono ogni giorno, i nostri cari collaboratori, il Comune di Fiumicino, le associazioni cittadine e i partner commerciali che ci sostengono sempre.

Auguri Fiumicino-Online! Auguri alla Fiumicino di oggi e del futuro!