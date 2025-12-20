Associazione ALA, un impegno che non si ferma: sicurezza stradale e gesti di cuore

All’ITIS Armellini la borsa di studio “Aldo Abbrugiati” e alla Grooveria una giornata di solidarietà per i piccoli pazienti del Bambino Gesù

di Fernanda De Nitto

L’Associazione ALA “Aldo Leone Apprensivo – Mai più morti sulle nostre strade”, che ha come primario obiettivo la lotta contro gli omicidi stradali e l’impegno nel sensibilizzare la comunità, in particolare i giovani, sostenendo anche i familiari delle vittime, in queste giornate a ridosso delle festività è stata impegnata in attività di solidarietà e sensibilizzazione.

Infatti, per il secondo anno consecutivo, si è svolta presso l’I.T.I.S. Armellini di San Paolo la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Aldo Abbrugiati”, giovane scout di Fiumicino morto a soli venti anni per un incidente causato sul Gra da una persona risultata positiva all’alcol test.

L’evento si è tenuto, per la prima volta, nell’aula magna della scuola, gremita di studenti delle classi quinte, alla presenza del Dirigente Scolastico Elisa Pietropaoli e dei professori Di Maio, De Rosa, Zelli, e di altri docenti che avevano conosciuto Aldo e condiviso con lui un pezzo di strada importante del suo percorso presso l’istituto professionale di Roma.

Durante l’incontro i genitori di Aldo, Pietro e Nadia, hanno raccontato che ragazzo era, cosa faceva nella vita e quali valori portava con sé. Successivamente è stato affrontato il tema della sicurezza stradale, cercando di parlare ai ragazzi in modo diretto e concreto. Sono state svolte anche prove pratiche, come l’utilizzo degli occhiali alcolemici e un percorso con i birilli, per far comprendere realmente quanto l’alcool alteri percezione, riflessi e capacità di guida.

Il vincitore della II edizione della borsa di studio “Aldo Abbrugiati” è stato Emanuele Aiello. Lo studente, visibilmente emozionato, è stato scelto non solo per il suo percorso scolastico, ma soprattutto per il suo modo educato, gentile e rispettoso di porsi nel mondo e verso gli altri. Per la giuria che lo ha valutato lo studente rappresenta in pieno i sani valori del rispetto e della cordialità, in un tempo dove questi principi sembrano piuttosto una rarità.

L’evento si è concluso con i ringraziamenti dei professori, che hanno dedicato all’Associazione ALA parole profonde e toccanti per ciò che riescono a fare, nonostante il grande dolore di Nadia e Pietro, donando, infine ai genitori di Aldo un piccolo terrario, simbolo di cura, vita e speranza.

L’Associazione ALA ringrazia di cuore la Preside, tutti i professori, Emanuele e i suoi genitori, e gli studenti che hanno partecipato con attenzione e rispetto. Per Nadia e Pietro ogni volta che si parla di Aldo e di sicurezza stradale, sentono che il sorriso del ragazzo continua a vivere attraverso la consapevolezza che loro provano a seminare attraverso l’Associazione Aldo Leone Apprensivo.

La stessa organizzazione è stata poi impegnata in un importante iniziativa di solidarietà promossa presso la Grooveria di Lungomare della Salute. Rockin Lovers Ets ha, infatti, organizzato “Porta un dono”, una giornata dedicata alla raccolta di giocattoli nuovi da regalare ai bambini ospiti dell’Ospedale “Bambino Gesù”.

Un impegno nato dalla generosità di Carmela Trivisonno, padrona di casa della Grooveria, che ha visto coinvolta l’Associazione ALA la quale ha donato diversi regali per i bimbi ricoverati in ospedale, condividendo un momento intenso ed emozionante, fatto di sorrisi e vicinanza. La giornata si è conclusa nel modo più bello possibile: una jam finale, tra allegria, musica e tanta energia positiva.