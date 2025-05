“Artisti e Secchioni” nell’aula consiliare l’incontro conclusivo con le scuole del territorio

Gli studenti premiati per i loro disegni sul riciclo, la raccolta differenziata e il rispetto per l’ambiente

Entusiasmo, allegria, dolcezza e rispetto per l’ambiente è stata questa l’atmosferea che si è respirata nell’Aula Consiliare, questa mattina, durante l’evento “Artisti e Secchioni”, un incontro conclusivo per quello che è stato il progetto di didattica ambientale che ha coinvolto, nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, molti alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, organizzato dal Comune di Fiumicino in collaborazione con la Fiumicino Ambiente.

L’evento si è svolto alla presenza del Sindaco, Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, dell’Assessore all’ambiente Stefano Costa, del Presidente della Commissione ambiente, Mario Balletta e della Presidente Commissione Scuola Federica Cerulli, alcune classi, sono state premiate per i loro disegni sul riciclo, la raccolta differenziata e il rispetto per l’ambiente, utilizzati poi per abbellire i contenitori dei rifiuti destinati alle scuole.

A ricevere il premio Creatività e stata la scuola primaria “Lido del Faro”; il premio per l’originalità è andato alla Scuola Primaria G.B. Grassi di Fiumicino e per i Migliori disegni artistici sono stati premiati i piccoli studenti della scuola secondaria di Primo Grado “E. Segrè”.

Con questo progetto Fiumicino Ambiente e il Comune di Fiumicino confermano la propria vocazione nel formare le nuove generazioni e diffondere l’importanza di conoscere fin da piccoli quali sono le buone pratiche in fatto di raccolta differenziata, credendo fermamente nel valore di un’educazione ambientale condotta in maniera innovativa e stimolante.