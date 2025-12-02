Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 2 Dicembre 2025

Aranova festeggia il Natale con il Mercatino Artigianale

L’8 dicembre creatività, tradizioni e incontri speciali con Babbo Natale al Centro Commerciale “La Tartaruga”

 

L’8 dicembre, dalle 9 alle 20, presso il Centro Commerciale “La Tartaruga” ad Aranova, l’Associazione Territoriale Crescere Insieme organizza il Mercatino Artigianale di Natale, con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

 

Un’intera giornata dedicata alla creatività locale e alle tradizioni natalizie, dove i visitatori potranno passeggiare tra gli stand degli artigiani del territorio e scoprire prodotti fatti a mano, decorazioni e idee regalo originali.

 

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli: a partire dalle ore 15, i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente le loro letterine.

 

 

