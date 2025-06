Anche Fiumicino partecipa alla Festa Europea della Musica

Appuntamento sabato 21 giugno in Piazza Grassi con la Festa “La Musica – Un mondo di mestieri“

di Dario Nottola

Anche Fiumicino partecipa alla Festa Europea della Musica. Sabato 21 giugno, solstizio d’estate, si svolge in molte città d’Europa questa caratteristica manifestazione che vede l’esibizione di piazza di complessi musicali e artisti del mondo della musica. Il pubblico vi partecipa gratuitamente.

A Fiumicino la Festa “La Musica – Un mondo di mestieri“, che vuole essere una celebrazione della musica dal vivo di vario genere, si svolgerà in Piazza G. B. Grassi, dalle 18 alle 23.

L’organizzazione è in capo alla Pro Loco di Fiumicino, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’associazione musicale Scalo Project. Nel corso della manifestazione si alterneranno sul palco della piazza le band: “NEVER TOO LATE” “DONKEY MOON”, oltre alle scuole di musica del territorio, MTDA e TEATRO TRAIANO Scuola d’Arte. Altri artisti o band musicali potranno aggiungersi secondo possibilità.