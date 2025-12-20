Caricamento...

Aeroporto, Lupoi (Oice): “Il Piano di sviluppo sostenibile dell’Aeroporto di Fiumicino sarà un investimento strategico”

“Creazione di nuova occupazione e rafforzamento del tessuto economico del Paese”

 

 

“Il Piano di sviluppo sostenibile dell’Aeroporto di Fiumicino sarà un investimento strategico fondamentale per rafforzare la competitività e l’integrazione del Paese, che esalterà l’ingegneria e l’architettura italiane” lo ha dichiarato il presidente dell’Oice, Giorgio Lupoi, a margine di un primo incontro informale di presentazione dei contenuti del Piano.

 

 

“Il nuovo masterplan del Leonardo da Vinci – ha aggiunto – nella scia dei riconoscimenti internazionali attribuiti allo scalo negli ultimi anni, si colloca a pieno titolo tra le grandi opere infrastrutturali che segnano la storia del nostro Paese e contribuiscono a renderlo grande nel mondo, rappresentando un esempio concreto di innovazione, sostenibilità e visione a lungo termine”.

 

 

Il piano prevede 9 miliardi di euro interamente autofinanziati, di cui 4 relativi a interventi sull’attuale infrastruttura e 5 per nuove opere. Complessivamente, secondo l’Oice, l’investimento si configura come un driver essenziale per la crescita e lo sviluppo economico nazionale, in grado di generare ricadute positive non solo sul settore di riferimento, ma sull’intero sistema produttivo, contribuendo in maniera significativa alla creazione di occupazione e al rafforzamento del tessuto economico del Paese.

 

 

 

